成本飈抵消收入增長 中石化中期少賺24%

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上半年國際油價波動，布蘭特原油現貨油價一度升穿每桶70美元，隨後出現回調，半年均價錄得每桶66美元，按年跌6.6%。公司上半年經營費用顯著上升，報告指是由於公司原油和成品油貿易經營量擴大及匯率影響原油採購價格造成。經營費用中，採購原油費用按年升7.3%至3376億元，採購成品油費用按年升10.2%至1772億元，由於貿易擴大，貿易採購費用按年升逾五成至3968億元。

人幣弱 煉油毛利減逾三成

人民幣疲弱亦對煉油務務成本有所影響，受匯價拖累，公司煉油毛利減少161元至每噸383元，按年跌逾三成。上半年營銷業務方面較為向好，公司外銷原油、天然氣及其他上游產品營業額按年升32.4%至545億元，其中原油銷售量跌16.3%至300噸，其他產品銷量均有所上升。佔總收入近半的對外銷售石油業務收入按年升3.3%至7426億元。

勘探方面，公司中期原油產量錄得1.41億桶，按年跌1.4%，其中境內原油1.24億桶，按年升0.3%，境外原油1763萬桶，按年跌11.6%。天然氣產量錄得5095億立方英呎，按年升7%。報告指出，下半年集團計劃生產原油1.42億桶，其中境內1.25億桶，境外1700萬桶，預計生產天然氣5070億立方英呎。