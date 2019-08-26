「鐵路加物業」模式深植內地 港鐵豐收

港示威頻繁 變陣應對

政府一直持有高達75%的港鐵股權，港鐵在香港鐵路業務基礎上，加快進攻內地，近年內地貢獻收入及利潤逐年攀升，在2017年更是豐收年，因深圳4號線（龍華線）的上蓋項目天頌交付影響，當年的內地物業發展收入近70億元，內地鐵路、物業租賃及物業管理附屬公司的收入為8.11億元，已佔港鐵當年約15%收入。

港鐵早在2004年已經開展內地業務，據其2018年報披露，其在北京營運4號線、大興線、部分14號線及16號線；杭州營運1號線、1號線延續、興建中的5號線，以及深圳營運4號線等。同時港鐵亦自2011年將「鐵路加物業」模式帶入內地，投得深圳龍華線地產發展部分，並擴展至於北京、天津發展地鐵上蓋項目。

截至2019年中期，集團除了深圳龍華線的「天頌」項目及商場，又在天津收購北運河站商場；大灣區方面與藍籌內房碧桂園（2007）及佛山市順德區地鐵的聯屬公司在順德區陳村站毗鄰綜合物業發展項目等。