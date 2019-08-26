長實項目地域最廣 新地新世界拓星地產

在四大發展商之中，長實早已經在新加坡發展，並且進一步開發英國的地產市場，甚至將酒店投資伸展至巴哈馬。該集團更在新加坡下城站聯同置地建成地標式項目濱海灣金融中心，並於英國收購5 Broadgate等租盤，亦同時於中、港、星、英開盤，成為四大發展商中，樓盤及租盤的地域最分散的發展商。以2019年上半年度為例，該集團在海外樓盤待確認的銷售收入已達30.23億元，已經超越在內地的銷售23.07億元。

恒地只藉煤氣經營泰油田項目

至於新地方面，則與當地「地頭蟲」嘉德置地開發烏節路ION Orchard商業綜合項目，該盤早於2009年開業，並且在2018年底止上半年度已為新地在2.63億元盈利貢獻，佔整體業務盈利雖然1.3%，比重尤少，但是已在海外業務作零的突破。新世界方面，則早已經參與越南及菲律賓的酒店投資，近期更將酒店業務的板圖擴展至泰國，甚至在去年聯同遠東發展（0035）合作在新加坡投得市中心的卡斯加登路的高端住宅地皮，首次進軍海外地產發展項目。恒地在海外沒有地產項目，只透過煤氣（0003）於泰國經營一油田項目而已。