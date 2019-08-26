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港主要地產商大陸地產投資4462億 近日表態撐止暴 分析：股價已反映政治風險

【明報專訊】反修例相關活動愈演愈烈，除國泰航空（0293）深陷官媒討伐危機，各大發展商亦先後發聲支持政府。翻查資料，四大發展商包括新世界（0017）、長實（1113）、恒地（0012）、新地（0016）均重注投資內地，連同九倉（0004）及太古地產（1972），主要發展商在內地投資已達4461.5億元，這或間接解釋主要發展商無法不重視今次事件。港資發展商在內地投資巨大，面對政治風險影響股價，但亦有分析員指出，內地業務盈利比重未至太高，加上有獨立團隊營運，實質影響未必如想像中大。

明報記者 陳偉燊

本報翻查資料顯示，主要四大發展商之中，除長實未有提供數據顯示內地資產價值等數據之外，新世界、新地、恒地內地資產共涉2690.21億元，當中以新地在多個一線城市投資涉值最高，達1239.17億元。但按盈利計算，連同太古及九倉合計，未有發展商在內地盈利突破100億元。新世界在內地賺取盈利絕對值最高，但盈利只有35.33億元。在眾發展商中，內地業務盈利佔比最高為九倉，佔比達78.87%，這與集團早前把本港寫字樓及商場剝離至九倉置業（1997）有關。

未有發展商內地盈利突破百億

隨着反修例衝突比前衍變得更加激烈，在內地重注投資的華資發展商均相繼發聲支持政府止暴制亂。在國泰航空被中國民航局發出「重大航空安全風險警示」後，華資及英資集團在港如何處理示威活動更加步步為營。

耀才證券研究部總監植耀輝認為，四大發展商先後表態支持政府，加上恒隆地產（0101）等在內地投資相對較多，因此面對的政治風險已提高，在股價上已經反映出來。不過，以他所見，新地早已在過去10年實現地域投資多元化，涉足新加坡市場，太古亦開始參與新加坡及印尼地產項目投資，甚至沽售在港非核心物業，開始了地域多元化的部署。

耀才：發展商近年部署地域多元化

交銀國際房地產研究聯席董事謝騏聰認為，港資發展商在內地的項目發展，佔比仍小，銀碼並非特別大，就算內地經濟有下行的風險，受影響本非太大。即使內地市場向來競爭激列，若然計算得到回報，在內地業務取得的回報並非不可取。同時，華資發展商在內地運作多由當地團隊負責，即使香港政治不穩，不見得內地業務會面對政治風險。就算有華資發展商增加到外國投資，除長實及遠東發展（0035）外，其他發展商在海外賺取的盈利亦只有數億元而已，暫時能夠達到分散風險的作用並不太大。

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