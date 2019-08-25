滬深新輪改革「雙前鋒」

雙城皆有改革開放基因

滬深此番上演「雙城記」並不令人意外。前者是近代以來外界接觸中國的重要窗口，後者是新中國主動與世界融合的「試驗田」，改革開放本就是兩地崛起倚仗的利器，未來更是其發展着力點。

從早年浦東開發開放，到如今設立自貿試驗區、舉辦首屆進博會、設立科創板並試點註冊制等，上海一直走在開放前沿。據此前公布的方案，剛揭牌的上海自貿區臨港新片區將繼續為擴大開放探路，選擇部分重點領域，實施具有較強國際市場競爭力的開放政策和制度，加大開放型經濟風險壓力測試。這意味着，其在開放步驟上將更快、更具實驗性。

曾一肩挑起經濟特區「發展急先鋒」重擔的深圳，過去數十年裏依靠一批極具引領性、突破性的先行先試政策，催生出極富競爭和活力的市場化機制，迅速從小漁村成長為大都市。根據中央安排，此番成為先行示範區後，「深圳速度」將進一步體現在加快實施創新驅動發展戰略、構建現代產業體系等方面。

要先行先試還要打造模板，中央顯然已決心將滬深打造成面向世界的改革開放高地，並以其成功經驗輻射全國。但這也意味着兩地發展方式既要符合當地實際，又要能夠被制度化、法制化從而具有普遍價值，任務頗不輕鬆。

抓緊大灣區機遇 港才不致掉隊

在中國當前區域發展大潮中，滬深亦是領先者。

長三角一體化發展去年底被上升為國家戰略，上海正是其核心城市。有分析指出，上海自貿區臨港新片區將充分對接該戰略，帶動新一輪區域一體化建設和改革開放。在進一步改革開放和一體化建設下，上海也將與區域內各地方實現有效分工、產業協同，引領和帶動整體城市群高質量發展。

深圳所對應的自然是粵港澳大灣區。根據中央釋放信息，未來將進一步深化前海深港現代服務業合作區改革開放，以制度創新為核心，不斷提升對港澳開放水平等。外界普遍認為，體制與創新紅利疊加將令深港兩地要素流通更加順暢，區域協同性亦有望隨之提升。

從滬深兩地發展路徑不難看出，歷經多年地方政府主導型發展模式後，中國經濟空間格局正向市場主導型的區域發展邁進。由此可以預見，區域經濟整合、區域協調發展，將成為新一輪改革開放重要動力。

值得一提的是，隨着近年來互補優勢減少及協調缺乏，香港與內地部分城市，尤其深圳等近鄰在產業佈局、城市功能方面同質化明顯，競爭已超過合作。香港自身發展空間狹窄、科研成果轉化渠道不足等劣勢亦逐漸突顯。

在此背景下，珍惜並強化過往穩定發展積累的家底，藉由粵港澳大灣區政策紅利加深與內地交流，主動融入中央區域發展佈局，恐怕是保證香港不被滬深等內地改革開放「尖兵」拋下的最佳選擇。

[馮其十 神州新形勢]