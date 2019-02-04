MARINI加推130伙 加價5.5%

兩日收2800票 超購20.5倍

映日灣先後進行兩輪銷售，連同以招標推售的單位合共售出593伙，佔全盤840伙的71%，套現逾48.3億元。億京項目及銷售總監潘志才表示， 映日灣銷情十分理想，尚有兩伙將於本周二（27日）作公開招標，集團短期內並不會加推單位，將重新部署新一輪銷售策略。

映日灣熱賣過後，一手市場焦點將落在MARINI，昨日為項目對外開放示範單位後首個周末，不少準買家到場參觀。昨日單日登記數字逾1500票，兩日累積登記數字逾2800票，以首張價單130伙計算，超額認購約20.5倍。

映日灣次輪銷售 沽清216伙

因應市場反應熱烈，發展商昨晚上載2號價單，加推130伙，位於第3A及3B座，實用面積369至770方呎，定價由689.2萬至1626.2萬元，實呎由18,107至23,767元，平均實呎20,145元，若以最高折扣21.5%計算，折實售價由541.1萬至1276.6萬元，折實實呎由14,214至18,659元，折實平均實呎15,815元，折實後該批單位的市價約10億元。

綜合1及2號價單，MARINI共推出260伙，佔全個項目647伙的40%，兩張價單折實平均實呎15,409元，市值約19億元。發展商指出，2號價單中有逾32%屬海景單位，撇除景觀、樓層等因素，只屬原價加推。

黃埔3房減價15% 1060萬易手

二手市場方面，不少業主願減價求售。中原地產分行經理袁顯岸表示，紅磡黃埔花園11期8座高層B室新近易手，實用面積639方呎，套3房望內園景，原業主於今年6月底以1250萬元放售，屬市價水平，惟原業主見社會運動持續，決定減價至1060萬元易手，較原叫價減少190萬元或15%，實呎16,588元，成交價及呎價均屬今年同類單位新低。據了解，原業主於2016年3月以738萬元買入，持貨3年半，現帳面獲利322萬元或44%離場。