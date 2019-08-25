越南乏現成方案 需從中摸索

出口商：想聘100人 僅請到30人

越南各工業園區近期接到大量諮詢。美國私募股權公司華平投資（Warburg Pincus）支持的BW Industrial Development，去年開始建造工廠，用於出租。該公司的工廠設施已被預訂到12月份。部分租戶從赴現場查看廠房到簽約只用了一周時間。

越南的電子產品製造商Hanel PT向《華爾街日報》稱，正洽談迄今為止規模最大的一筆交易，相當於目前所有合約價值的一半。該公司稱，成立20年以來，客戶主要是日本企業，現在首次獲美國公司接洽。

目前在越南招聘變得困難。當地一家出口商收到了大量屬於美國對華關稅範圍內的產品訂單，但只能招到所需100名工人中的30名。一家為無印良品生產產品的日本家具製造商表示，由於勞動力短缺，自1月以來已多次延遲出貨。

關鍵零件還需中國進口

日本佳能（Canon）在2012年開始於越南生產打印機，惟打印機、相機等需要龐大的供應鏈。佳能透露，在越南的供應鏈網絡有175家供應商，但當中只有20家是越南公司，它們主要生產塑膠組件和包裝。

今年春天，負責為威斯康辛州電動工具公司ECM Industries產品製造的Peter Zhao，對貿易戰結束不存希望，聯繫了總部位於越南的中介商Seditex。Zhao要求他們尋找一家有電子測量儀生產經驗的工廠，Seditex的代理人員找到最接近要求的是一家名為Viettronics的公司，主要生產電視和其他設備。

Viettronics表示，在越南只能找到生產這種儀器的塑膠外殼和電線的供應商，然後在其工廠組裝，但主要零件需要進口。Zhao表示，為了將生產轉移至越南，正由零開始開發跨境供應鏈，為越南無法生產的零件在中國挑選工廠，但承認這方法可能行不通，且成本可能太高。

[企業地球村]