中國世界工廠短期難撼動 越南基建配套不足 勞工現短缺

資料來源：《華爾街日報》

為美國賓夕法尼亞州的工業設備製造商McLanahan生產大型水泵的Omnidex集團營運主管Wing Xu向《華爾街日報》稱，中國有15年的領先優勢，無論客戶想要什麼，都可找到供應商。Omnidex已將部分生產工序轉移到越南，不過在礦業用泵所需的80多個組件當中，越南廠房目前只能製造20個，因為所有模具必須重新打造。

Omnidex：中國有15年領先優勢

商界表示，正為中美的持久貿易戰作應對準備。幾乎沒有企業計劃完全撤出中國，但正尋求將業務分散到中國以外的地區。部分公司把一些生產線轉移到東南亞等地，同時繼續在中國生產供應給中國及美國以外市場的產品。這策略被稱為「中國+1」。另有一些大型機構希望說服中國供應商將業務遷出中國。

這些生產佈局催生了新的全球製造業格局。中國的生產業務被分散到不同的發展中國家，小部分生產則透過自動化技術轉移到美國。供應鏈的重新佈局，可能令中國在全球供應鏈的市場份額有所減少，但中國仍會佔據相當大的比重。

GoPro保留中國生產線 供美以外市場

新產業集群不是一朝一夕可以形成。越南擁有廉價勞動力，但人口規模只有1億，遠少於中國的13億人口，而且越南的道路和港口正承受沉重的運輸壓力。相比下，印度有足夠的人力，但技能水平不足，且政府實施的限制也相對較多。

策略諮詢機構Control Risks駐新加坡分析師Giang Le稱，製造業都在思考應到哪裏經營，但答案並不易找。美國的運動攝影器材生產商GoPro正將其大部分供應美國市場的生產，遷至墨西哥，同時保留中國的生產業務，供應美國以外的市場。美國的智能家居科技產品公司Universal Electronics在菲律賓有新的合作伙伴，並在墨西哥擴大業務。生產Hoover真空吸塵器的香港上市公司創科實業（0669）將在越南建新廠房，並擴大美國密西西比州的工廠產能。該公司稱，中國的生產業務仍會至少保持10年。

生產鏈趨分散 加重廠商成本

過去20年的「中國生產」模式能取得成功，主要受惠於供應商距離接近，加快了生產速度，令成本降低，效率提升。現在製造業將生產業務分散，可能導致成本上升，交貨時間延長，而且要應對多個國家不同的稅務和勞工制度。

哈佛商學院專門研究製造業的經濟學家Willy Shih向《華爾街日報》稱，良性的貿易環境時代已經結束，企業開始研究複雜的法規，包括每個產品需要有多少比例的零件在越南生產才能被視為越南製造。

為應對中國勞動力成本上漲，勞動力密集型的運動鞋和毛衣製造行業多年前已遷至越南等地。Nike等大型企業早在1990年代中期就開始採用越南工廠代工。愈來愈多服裝、玩具及鞋履的訂單轉移到孟加拉、緬甸等勞動力成本較低的國家。韓國三星電子也在越南投資了數十億美元。越南政府正渴求引入更多高增值的電子和工程行業。

[企業地球村]