富時羅素A股納入因子升至15%

9月23日生效 料流入被動資金312億

富時羅素公布第一階段第二批次A股納入安排，新納入A股包括14隻大型股、15隻中型股、50隻小型股及8隻微型股，不過在A股「入富」第一階段，其旗艦指數只納入大中小型A股，因此8隻微型股暫不納入旗艦指數。今次入選大型A股包括美的集團、大族激光、山東墨龍及寧波港等。

富時羅素在今年6月21日納入第一階段第一批次A股，並於6月24日開盤後生效，當時共有1005隻A股入選，其中有大型股288隻、中盤股395隻、小型股322隻，納入因子為5％。今次納入因子提升至15％，按計劃在今年12月會進行下一次季度審核，然而至2020年3月才完成納入第一階段第三批次A股，同時將納入因子再提升至25%。對此，富時羅素稱是為了確保節日前後股市以及貨幣市場都有充足的流動性，故而將第三批次的方案推遲。

據富時羅素早前發表的文件顯示，第一階段結束後，預計A股佔富時新興市場指數總額的比重約為5.57%，佔富時環球指數總額的比重約為0.57%。

外資本月暫流出A股13.5億人幣

今年以來，外資通過互聯互通淨流入A股累計有1084億元人民幣，然而流入量遠遠不足中證監年初預計的全年6000億元人民幣，並且在本月有所減慢，本月直至上周五累計錄得淨流出13.49億元人民幣（見圖）。