貿戰升級 夜期大低水700點 分析︰恒指本周再下試25000點

明報記者 李哲毅

中國宣布對美國貨品加徵關稅，初段沒有導致美股重挫，反而市場更關注特朗普的後續回應。上周五晚上約8時，中國宣布加關稅後，道指期貨一度由升轉跌，然而道指開市後僅跌約100點，其後美國聯儲局主席鮑威爾發表講話期間，道指現貨一度轉升至26,300點水平（見圖）。惟在晚上約11時，特朗普連續在社交平台Twitter發文，炮轟聯儲局及中國，加深市場憂慮，道指即再轉頭向下重挫600點。特朗普再在美股收市後發推文，表示會再向中國貨品加徵關稅。

道指跌623點 連跌4周

上周五道指收報25,628點，下跌623點或2.37%；標普500指數挫75點或2.59%，收報2847點；納指跌239點或3%，收報7751點。美股連跌四周，一周累計道指跌0.99%、標指跌1.44%，納指跌1.83%。

中概股及港股ADR明顯向下，迅雷、華米科技及阿里巴巴跌6.67%、5.65%及4.29%。恒指夜期低水699點，報25,480點。港股ADR比例指數跌2.42%或619點，收報25,560點。藍籌ADR明顯受壓，中國人壽（2628）ADR折合報18.02元，較港收市低3.72%；騰訊（0700）及匯控（0005）ADR均較港收市跌逾2%。

騰訊匯控ADR較港收市跌逾2%

耀才證券研究部總監植耀輝認為，美股好壞消息參半，特朗普繼續向聯儲局施壓減息，中美貿易戰升級，不利已累積一定升幅的蘋果、波音等美股表現。他補充，港股面臨內憂外患，香港社會事件持續，本周恒指或再下試25,000點。本月較早前恒指盤中曾一度跌穿25,000點，低見24,899點。

中美貿易戰再引起波瀾，有分析估計美國或會祭出「金融武器」。花旗全球經濟學家Cesar Rojas上周五發表報告，總結特朗普的行政權力，指出特朗普有權行使「國際緊急經濟權力法」，而美國前總統卡特（Jimmy Carter）在1979年處理伊朗人質事件時，曾行使上述法案，凍結伊朗於美國的金融資產，而特朗普亦可行使權力對中國所持有或購買股票、國債或其他金融資產徵稅。

花旗：特朗普可行使權力法

對中國金融資產徵稅

報告又稱，美國亦可切斷全球銀行結算系統SWIFT與中資銀行的美元交易，同時可制裁任何不遵守對華限制的金融機構。

早前美國國會兩黨提出一項法案，違反會計和監管規定的外國公司將被強制在美國交易所退市，估計一旦通過，將對200多家在美國掛牌的中國企業帶來巨大衝擊。