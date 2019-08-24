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2019年8月24日星期六
陸振球 樓市解碼
睇樓手冊
蔣震疑「被辭職」 孻子入稟要求推翻 家族控股公司餘4董事 六女蔣麗苑掌震雄大權
大孖沙交棒 屢爆爭產奪權
中國新關稅反制 夜期曾低水600點
金管局：今年港銀行體系存款沒減
市場憂貿易談判 離岸人幣曾跌穿7.1
友邦IFA銷售放緩 或因內地客 新業務價值升20%勝預期 股價升2%
瑞聲上半年少賺57% 料下半年收入回升
美團賺8.77億人幣 首錄季度純利
招行半年純利升13%符預期
太興上市兩月盈警 上半年純利顯著減少
鮑威爾無明言減息 特朗普批「不作為」 貿戰恐慌加劇 道指曾挫逾500點
孩之寶斥312億 購Peppa Pig製作公司
朱克伯格沽fb 套23億做慈善
李家傑辭東亞小米非執董
新界西樓價連跌三周 3個半月低位 樓價走勢反覆 CCL輕微反彈
黃埔3房呎售2.06萬 今年新高
MARINI首日收1300票 超額9倍
18財團爭奪屯門蚊型住宅地
資策麗展元朗工廈申重建商廈
本地家族8620萬購嘉林邊道物業單位
陸振球：有錢可移民 沒錢被「攬炒」
周末睇樓好去處
大埔天鑽主打3房戶 吸換樓客
區內不乏知名國際學校
鄰近屋邨商場 滿足基本購物需要
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【明報專訊】（請看附圖）
[陸振球 樓市解碼]
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蔣震疑「被辭職」 孻子入稟要求推翻 家族控股公司餘4董事 六女蔣麗苑掌震雄大權
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