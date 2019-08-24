資策麗展元朗工廈申重建商廈

資料顯示，資策等曾就麗新元朗中心向城規會申請改建住宅，擬興建6幢23層高住宅大廈，涉約419個住宅單位；上址附近的指標屋苑包括新地（0016）尚豪庭、嘉華（0173）牽頭的朗屏8號。不過，隨着活化工廈重啟，業主放棄住宅發展，改為重建商廈。

另外，由冠華鏡廠許氏家族持有的觀塘偉業街132號工廈冠美中心，申請放寬地積比率及高度限制。項目地盤面積約5000方呎，建議地積比率由12倍放寬兩成至14.4倍，擬重建作1幢29層高商廈，地下至2樓為餐飲及零售商店，餘下樓層為寫字樓，總樓面涉6.5萬方呎。

冠華鏡廠觀塘工廈申放寬地積比

此外，土地註冊處資料顯示，觀塘偉業街201號兆富工廠大廈地廠、4及5樓於上周分別售出，成交價分別為1.8億、6000萬及7000萬元，合共3.1億元，新買家為興意（香港）有限公司，其公司董事為楊偉洲，預料為收購活動。