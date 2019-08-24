18財團爭奪屯門蚊型住宅地

據悉，入標發展商多以獨資競投，包括新地（0016）、信置（0083）、香港興業（0480）、嘉華（0173）、華置（0127）、英皇（0163）、遠展（0035）、麗展（0488）、宏安地產（1243）、其士國際（0025）、佳明集團（1271）、建灝地產。中資萊蒙國際（3688）亦有入標，長興集團以獨資入標。

發展商多獨資競投

一直為官地入標常客的長實（1113）、新世界（0017）等則未見蹤影，恒地（0012）亦未有入標。

佳明集團主席兼執行董事陳孔明表示，地皮發展規模小，若成功投得，將興建細單位。對近日社會狀况，陳回應指相信政府有智慧解決目前的問題，而發展物業需時數年，仍然看好後市。

英皇國際物業經理蔡宏基表示，地皮位於屯門民生區，交通方便，而集團同區有其他項目，若成功投得地皮將能帶來協同效應，集團出價亦已考慮地皮鄰近有濾水廠等因素。

投標項目為屯門景秀里與景峰徑交界住宅地皮，鄰近新地新盤御半山，地皮呈三角形狀，面積11,386方呎，最高可建樓面37,574方呎。綜合業界資料，地皮估值介乎1.8億至2.3億元，預計每方呎樓面地價4800至6000元。

資料顯示，御半山II累售逾250伙，並於今日加推5伙，而近期項目售出單位實呎約1.5萬餘元水平。