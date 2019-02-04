MARINI首日收1300票 超額9倍

會德豐以平均折實實呎約1.5萬元推出MARINI首批130伙，為日出康城歷來第二高首推呎價水平，實用面積370方呎一房戶折實入場費約520萬元；樓盤昨日首度對外開放示範單位，代理消息指出，MARINI昨日下午已獲足額認購，全日則收約1300票。

與同系日出康城7期MONTARA今年4月首日收約2200張入票比較，是次MARINI首日收票反應較慢熱，但市場人士指，在社會氣氛持續緊張下，有此收票反應已算不俗。

峻源下周開展軟銷

其他新盤方面，中信泰富馬鞍山峻源早前獲批預售，代理消息指，項目下周將開展軟銷，預計9月初開放設於金鐘中信大廈的示範單位和開價。峻源由3座大廈組成，提供148伙，主打3房、4房大單位。

玉湖高層5600萬買皓畋

另土地註冊處資料顯示，嘉里建設（0683）旗下何文田皓畋7座高層B室本月初以5600萬元售出，單位實用面積1477方呎，實呎37,915元。買家為黃暢然（HUANG CHANGRAN），為玉湖集團顧問，他繳付840萬元印花稅，相當於樓價15%，意味黃需付雙倍印花稅（DSD）。

另據本報統計，主要新盤8月至今累錄約16宗撻訂，佔同期新盤成交總數約620伙的2.6%，其中億京大埔白石角海日灣II錄得4月開售以來第二宗撻大訂個案，單位為12座20樓B室特色戶，實用面積251方呎另連天台，原於5月13日以526.9萬元售出，買家其後簽署正式合約，惟昨日取消交易，預料遭沒收10%訂金、涉約53萬元。