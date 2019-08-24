黃埔3房呎售2.06萬 今年新高

市場消息指，黃埔花園7期2座高層A室，實用面積778方呎，屬3房1套連儲物室間隔，原業主最初叫價1680萬元，其後減價80萬元或5%，終以1600萬元沽出，實呎20,566元，呎價創屋苑今年新高、料為屋苑歷史次高，而屋苑最高呎價紀錄為去年底錄得的2.16萬元。原業主2003年5月以265萬元購入單位、屬SARS貨，帳面賺1335萬元或5倍。

愉翠苑未補價2房售495萬

事實上，二手市場近日接連錄得減價成交。萬方地產客戶服務經理葉搏麟表示，沙田居屋愉翠苑S座極低層1室，屬實用面積516方呎2房戶，原業主最初叫價500萬元於第二市場放售，經議價後微減價5萬元，以495萬元（未補地價）售出，實呎9593元。資料顯示，屋苑同類單位於今年6月以628萬元（未補地價）沽出，意味是次成交價較兩個月前回落21%。

東環2房減價13% 633萬近月新低

原業主於2007年底以111萬元（未補地價）購入，帳面獲利384萬元或3.5倍。

美聯助理區域經理方吉和表示，東涌東環1B座低層8室，屬實用面積484方呎2房戶，原業主最初開價730萬元，累減價97萬元或13%後，以633萬元沽出，實呎13,079元，成交價為同類單位近月新低。原業主2015年9月以538.2萬元一手購入，帳面獲利94.8萬元或18%。