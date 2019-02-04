新界西樓價連跌三周 3個半月低位 樓價走勢反覆 CCL輕微反彈

明報記者 張允亭

除CCL按周回升外，反映大型屋苑樓價走勢的CCL Mass報190.39點，按周升0.11%；另CCL（中小型單位）最新報188.83點，按周升0.13%。CCL（大型單位）則報186.12點，按周跌0.1%，連升兩周後回軟。

反映元朗襲擊事件後一周市况

可留意的是，四大分區指數本周錄得三升一跌。除了新界西CCL Mass下跌外，其餘三區樓價均錄按周升幅，新界東CCL Mass報199.98點，按周升0.46%；九龍CCL Mass報188.04點，按周升0.87%；港島CCL Mass報197.41點，按周升0.02%。

中原研究部高級聯席董事黃良昇認為，新界西CCL Mass連跌3周，累跌2.71%，反映新界西樓價率先下跌。

其餘3區樓價按周上升

值得一提的是，昨日的指數是根據8月12日至18日簽訂正式買賣合約的中原集團成交計算，當中七成交易於7月29日至8月4日簽署臨時買賣合約，即白衣人襲擊事件後一周的具體市况。

事實上，8月元朗指標屋苑YOHO Midtown暫僅錄約3宗二手成交，利嘉閣助理分區董事黃永全表示，YOHO Midtown新錄1座中層A室易手，屬實用面積443方呎2房戶，原業主最初叫價760萬元，減價27萬元或約3.6%至733萬元易手，實呎16,546元。原業主於2010年以約282.3萬元買入，帳面獲利逾450萬元或1.6倍。

YOHO Midtown本月暫錄3成交

另屯門康麗花園有3房戶成交呎價回落至去年初水平，中原分行市務經理李燕群表示，康麗花園1座高層E室，屬實用面積480方呎3房戶，新近以500萬元獲承接，實呎10,417元，呎價為屋苑去年2月以來新低。原業主於1990年以56.2萬元購入，帳面賺逾443萬元或7.9倍。

資深地產分析員林一鳴認為，過去兩個月舉行的示威活動，在元朗、屯門、天水圍、葵芳、荃灣等新界西地區先後發生衝突，對區內二手成交構成一定影響，特別是遊行日子集中於周末，亦令睇樓量明顯下跌，惟相信美國減息及新盤供應減少下，樓市將會回穩。