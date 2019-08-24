朱克伯格沽fb 套23億做慈善

【明報專訊】facebook（fb）公布，行政總裁朱克伯格在8月出售近160萬股，價值約2.96億美元（約23億港元）的fb股票。他一直定期出售fb股份，資助其與妻子名下的慈善機構「陳-朱克伯格倡議」（Chan Zuckerberg Initiative），推動科學和教育等項目。經多次減持，朱克伯格仍持有超過3.75億股fb股份，總值逾680億美元（約5304億港元），在全球富豪榜排第5。
仍為全球第5大富豪
今年以來，他共出售290萬股fb股份，套現5.26億美元（約41億港元）。去年，他出售2890萬股fb股份，套現逾53億美元（約413億港元）。fb的雙重股權結構，使朱克伯格能在出售大量股權後，仍保留對公司重大決策的控股權。
彭博社引述知情人士稱，蘋果計劃今年9月推出3款新手機，除推出新版iPhone XR，新一代的iPhone XS和XS Max將改稱為iPhone Pro，特點是後置新的相機系統，並附有第3個傳感器，用於拍攝超廣角照片和視頻。新的iPhone亦將配置多角度容貌識別感應器，以方便解鎖。與此同時，又會配置更快的處理器。此外，新機的防水性將大為提升，可入水的時間較現有iPhone的30分鐘更長。另外，蘋果也將發布新款iPad Pro以及熒幕對角線長度達逾16英寸的MacBook Pro。