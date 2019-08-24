朱克伯格沽fb 套23億做慈善

仍為全球第5大富豪

今年以來，他共出售290萬股fb股份，套現5.26億美元（約41億港元）。去年，他出售2890萬股fb股份，套現逾53億美元（約413億港元）。fb的雙重股權結構，使朱克伯格能在出售大量股權後，仍保留對公司重大決策的控股權。

彭博社引述知情人士稱，蘋果計劃今年9月推出3款新手機，除推出新版iPhone XR，新一代的iPhone XS和XS Max將改稱為iPhone Pro，特點是後置新的相機系統，並附有第3個傳感器，用於拍攝超廣角照片和視頻。新的iPhone亦將配置多角度容貌識別感應器，以方便解鎖。與此同時，又會配置更快的處理器。此外，新機的防水性將大為提升，可入水的時間較現有iPhone的30分鐘更長。另外，蘋果也將發布新款iPad Pro以及熒幕對角線長度達逾16英寸的MacBook Pro。

（綜合報道）

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