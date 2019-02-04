孩之寶斥312億 購Peppa Pig製作公司

【明報專訊】孩之寶（Hasbro）大舉進軍幼兒娛樂產業，同意出資40億美元（約312億港元）現金，收購持有《粉紅豬小妹》（Peppa Pig，或稱小豬佩奇）卡通片版權的加拿大製作公司Entertainment One（eOne）。孩之寶稱，吸引其進行收購的主因，是eOne面向幼兒和學前兒童的資產。eOne旗下的卡通包括講述小豬一家生活的《粉紅豬小妹》、圍繞3名穿睡衣蒙面小孩的《睡衣小英雄》（PJ Masks）和主角為一輛紅色救援電單車的《瑞奇衝衝衝》（Ricky Zoom）。孩之寶股價早段跌6.8%，今年以來累計上漲近四成。
Peppa Pig一年創造8.6億收入
孩之寶稱，《粉紅豬小妹》和《睡衣小英雄》兩個品牌透過電視卡通、主題公園和玩具等，帶來大量收入。完成交易後，孩之寶除可擁有上述卡通角色的肖像權，更可讓集團業務擴展至娛樂節目的製作領域。在截至3月底的一年，《粉紅豬小妹》創造了9020萬鎊（約8.6億港元）收入，按年增長20％。
Entertainment One也創作供成年人觀看的電視節目和電影，並經營音樂業務。孩之寶預計，到2022年與該交易相關的年度成本，將節約1.3億美元。這些節省的開支，將通過整合eOne玩具業務、提升授權收入及促進營銷來實現。兩家公司表示，該交易須獲加拿大安大略省高等法院及eOne股東批准。
（綜合報道）
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