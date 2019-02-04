孩之寶斥312億 購Peppa Pig製作公司

Peppa Pig一年創造8.6億收入

孩之寶稱，《粉紅豬小妹》和《睡衣小英雄》兩個品牌透過電視卡通、主題公園和玩具等，帶來大量收入。完成交易後，孩之寶除可擁有上述卡通角色的肖像權，更可讓集團業務擴展至娛樂節目的製作領域。在截至3月底的一年，《粉紅豬小妹》創造了9020萬鎊（約8.6億港元）收入，按年增長20％。

Entertainment One也創作供成年人觀看的電視節目和電影，並經營音樂業務。孩之寶預計，到2022年與該交易相關的年度成本，將節約1.3億美元。這些節省的開支，將通過整合eOne玩具業務、提升授權收入及促進營銷來實現。兩家公司表示，該交易須獲加拿大安大略省高等法院及eOne股東批准。

（綜合報道）

[國際金融]