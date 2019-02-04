鮑威爾無明言減息 特朗普批「不作為」 貿戰恐慌加劇 道指曾挫逾500點

指聯儲局無義務應對貿易問題

特朗普的推文批評鮑威爾講話前沒有跟他溝通，了解他稍後公布有關應對中國關稅的措施，而「我唯一的問題，是到底誰是更大的敵人：鮑威爾還是中國國家主席習近平？」受貿易戰加劇影響，蘋果股價早段跌逾4%，重型機械生產商Caterpillar跌近3%。晶片類股下挫，標普500指數及納指早段分別大跌1.7%及2%。美匯指數應聲下滑0.4%至97.76。美國10年期國債孳息率跌至1.52厘。現貨金升近30美元，每盎司升至1527美元左右。紐約期油跌逾3%，布蘭特期油跌2%。

鮑威爾昨表示，將貿易政策的不確定因素納入決策框架是一項新挑戰，因為制定貿易政策是國會和政府的責任，並非聯儲局的義務，而目前的情况應以什麼政策應對並無先例可援。他指出，雖然貨幣政策是強而有力的工具，可支持消費者支出、商業投資和公眾信心，卻無法為國際貿易提供固定的應對法規。

暗示貿戰影響聯儲局履行使命

鮑威爾稱，自聯儲局7月議息會議以來發生了很多事，包括美國宣布向更多中國貨加徵關稅，且有更多證據顯示全球經濟放緩，情况以德國和中國尤甚。地緣政治事件包括英國硬脫歐的可能性愈來愈大、香港緊張形勢加劇，以及意大利政府倒台，而這些複雜的形勢令金融市場波動。不過他認為美國就業市場強勁，薪酬增長穩健，經濟在消費支出的推動下整體表現良好。分析認為，鮑威爾的言論是暗示白宮掀動的貿易戰，令市場動盪、環球增長放緩，連美國的增長亦恐受到拖累，影響聯儲局履行使命。

多名儲局官員指毋須刺激經濟

由於鮑威爾曾表示，7月減息只是「周期中的政策調整」，並非是減息周期的開始，市場原本期望他昨日淡化相關言論，惟他並沒有為減息作出更多表述，令市場大失所望。聯儲局多名官員亦釋出類似的信息。明年有投票權的達拉斯聯儲銀行行長卡普蘭亦稱，7月減息並非減息周期的一部分。今年有投票權的堪薩斯城聯儲銀行行長喬治及明年有投票權的費城聯儲銀行行長哈克稱，聯儲局目前毋須進一步刺激經濟。在7月會議不支持減息的克利夫蘭聯儲銀行行長梅斯特稱，如果經濟繼續如當前的形勢發展，聯儲局應保持現狀。不過新西蘭央行行長奧爾（Adrian Orr）昨表示，其央行仍將不惜代價支持經濟，並願意在必要時繼續減息。

（綜合報道）

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