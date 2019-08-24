太興上市兩月盈警 上半年純利顯著減少

【明報專訊】新會計準則打擊零售及餐飲公司的業績，剛在6月中上市的太興集團（6811）發盈警，預期上半年的純利將按年錄得顯著減少。太興指出，盈利將顯著減少的原因有3個，包括應用今年起生效的香港財務報告準則第16號對租賃餐廳及其他場所開支的影響、一次性的上市開支及期間並無於上年度同期確認出售分類為持作出售非流動資產一次性收益。集團強調，如果撇除上述影響，上半年純利按年將預期增加。