太興上市兩月盈警 上半年純利顯著減少

【明報專訊】新會計準則打擊零售及餐飲公司的業績，剛在6月中上市的太興集團（6811）發盈警，預期上半年的純利將按年錄得顯著減少。太興指出，盈利將顯著減少的原因有3個，包括應用今年起生效的香港財務報告準則第16號對租賃餐廳及其他場所開支的影響、一次性的上市開支及期間並無於上年度同期確認出售分類為持作出售非流動資產一次性收益。集團強調，如果撇除上述影響，上半年純利按年將預期增加。
受新財務準則上市費影響
集團解釋，新準則將導致於租賃最初數年計入損益表的開支總額較高，而有關開支於租賃後期將逐漸減少。
藥妝店公司卓悅（0653）昨晚公布上半年度業績，截至今年6月底止錄得2951.1萬元淨虧損，去年同期則賺742萬元，每股虧損0.9仙，不派中期息。公司收入跌11.5%至8.25億元，其中來自香港收入約7.42億元，按年跌10.7%；其次由於採納新會計準則16，首次要就租賃零售店舖物業計入租賃利息開支，期內涉資約1128.3萬元，進一步令成本增加。
卓悅轉蝕2951萬 不派中期息
卓悅表示，中美貿易戰持續、社會動盪及人民幣波動將繼續影響消費者情緒及訪港旅客人數。預期下半年香港零售銷售下跌5%，較其早前就所預測的3%跌幅有所下調。