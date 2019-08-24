招行半年純利升13%符預期

淨息差擴闊至2.7厘

資產質素方面，招行不良貸款「雙降」，不良貸款率為1.23%，比去年底下跌0.13個百分點，不良貸款餘額為532.21億元，按年減少3.84億元。不良貸款撥備覆蓋率為394.12%，比去年底增加35.94個百分點。

招行公布，董事會通過在境內市場發行500億元人民幣永續債，資金用於計入其他一級資本。截至上半年末，招行一級資本充足率為12.19%，比去年底下降0.43個百分點。

此外，中國人民保險（1339）公布上半年業績，純利按年上升50.7%，至216.22億元，主要受惠於確認國務院對險企手續費及佣金支出扣稅提供優惠，出現稅務抵免，稅前利潤實際下跌0.49%，至193.09億元。人保壽險新業務價值按年上升25.6%，至38.53億元。

人保純利升51%至216.22億

經營主要業務的子公司中國財險（2328），淨利潤按年上升39.1%，至168.21億元，惟承保利潤按年下跌35.8%，至43.39億元。反映財險公司賠付和經營成本的綜合成本率，按年上升1.6個百分點至97.6%，其中賠付率上升3.5個百分點至64.7%，成本率則下跌1.9個百分點至32.9%。人保解釋，賠付上升因為受風雹、暴雨災害和非洲豬瘟影響，導致農險賠付率上升。