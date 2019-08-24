美團賺8.77億人幣 首錄季度純利

收入升50.6% 勝預期

美團上半年收入按年升58.9%至418.76億元；經營虧損收窄至1.91億元，去年同期經營虧損39.00億元；淨虧損大幅收窄至5.54億元，去年首6個月淨虧損287.57億元。

次季餐飲外賣業務收入按年增長44.2%至128億元，而毛利率由15.8%上升至22.3%。集團指出，受益於有利的季節性影響及規模效應增強，餐飲外賣業務錄得正值經調整經營溢利。期內餐飲外賣業務交易金額按年增長36.5%至931億元，餐飲外賣訂單量增加34.6%至21億筆。美團表示，會繼續開發線上營銷產品，幫助餐飲外賣商家增加的曝光度及營銷效率，以提升外賣業務的變現率。

值得留意是，新業務不再被共享單車「拖後腿」，分部收入按年增長85.1%至46.13億元，而分部的毛利為4.21億元，由負值轉為正值。美團解釋，部分單車的使用期限已到期，而公司尚未大量投放替代單車，令相關折舊大幅減少，帶動次季共享單車經營虧損按季大幅收窄。到店、酒店及旅遊業務收入按年增長42.8%至52.45億元，而毛利率則由90.8%輕微下降至88.8%。美團點評去年上市前收購共享單車平台「摩拜」。