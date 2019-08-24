瑞聲上半年少賺57% 料下半年收入回升

莫祖權：毛利率降只是周期調整

按業務分類，期內聲學業務收入按年下降15%至36.5億元；光學業務收入增長73%至4.17億元；電磁傳動及精密結構件業務收入跌12%至30.3億元；微機電系統器件業務收入升11%至3.8億元。上半年總收入為75.68億元，按年跌約10%。 莫祖權指出，瑞聲的超線性結構平台技術（SLS）及塑膠鏡頭產品已漸漸滲透至更多主流安卓客戶，而隨着更多相關項目應用到市場，會為公司帶來更好的毛利表現。

莫祖權表示，雖然中美貿易戰為公司帶來短期波動，但公司的生產部署仍會繼續，為長期業務增長做好準備，公司早在2014年已在越南開設廠房，3年前又在菲律賓併購工廠，在這調整期內，可順勢提高產值。公司計劃在年底將塑膠鏡頭每月平均出貨量由近3,000萬隻翻倍至6,000萬隻。

指內地5G建設帶來機遇

對於5G技術的發展，莫祖權強調，未來5G手機發展是隨用戶體驗而推進，換機潮不會突然發生。他表示，內地5G基站對精密結構件的要求有所提高，會為公司帶來機遇。莫祖權續稱隨着5G應用和智能家居的普及，公司期望可在聲學、光學、震動馬達及精密結構件四個業務版塊上，做到每個板塊每年100億元收入的目標。

另外瑞聲昨宣布，自今日（24日）起委任潘開泰為公司首席創新官。他目前主管公司資訊科技和先進技術設計小組，並參與有關領域的研發工作。