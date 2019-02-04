友邦IFA銷售放緩 或因內地客 新業務價值升20%勝預期 股價升2%

明報記者 歐陽偉昉

友邦昨日開市前公布業績，多家大行反應正面，午市最高見78.5元，升3%，收報77.75元，上升1.97%。

上半年友邦年化新保費按年上升9%至34.43億元，新業務價值利潤率上升6.2個百分點至65.6%，純利按年上升12%至28.98億元。黃經輝未有透露IFA渠道佔本港業務的比例，不過他指上半年本港新業務價值增長19%，反映代理、銀保等不同業務都有強勁表現，該行有品牌優勢，本港業務基礎仍然強勁。友邦集團區域首席執行官陳榮聲補充，IFA渠道面對激烈競爭，對手近期提高給予IFA的佣金，不過該行在港業務主要依靠代理團隊，在目前動盪情况下會有優勢。本港壽險市場有具吸引力的產品和服務，持續對內地客戶有吸引力，業務員會向內地客戶解釋本地現况。

黃經輝：無考慮遷離總部

問及會否遷移總部至其他地方，黃經輝表示沒有考慮，友邦與香港有長久的關係，會繼續支持香港經濟發展，「香港是我們的家」。對於現時本港示威，他譴責使用暴力，支持法治，期望透過互相溝通達至和平。

中國內地續為友邦增長最快的市場，新業務價值按年上升34%，新業務價值利潤率上升2.1個百分點至93.2%，反映中國稅務法規變動，調高佣金支出的稅務扣減帶來正面影響。友邦在天津和石家莊銷售服務處在7月底開幕，黃經輝表示中國市場持續開放，提供機會擴展業務至其他地區。

內地新業務價值升34% 最快市場

高盛發表報告維持「買入」評級，目標價維持98元。友邦業績好過預期來自新業務價值率增長，特別是受惠中國稅改的正面影響。市場集中關注示威對友邦香港業務增長的影響，不過高盛指友邦在外資中獨有在華獨資經營的優點，可以抵消內地訪客減少的潛在拖累。

高盛予「買入」評級 目標價98元

摩根士丹利指出友邦上半年業務穩固，新業務價值略高於預期，其餘大部分與預期相符，除新加坡外整體市場錄得增長。該行認為友邦增長前景正面，基於可持續和可預期的盈利和強勁的執行團隊，該行着重代理渠道有助減底外部因素衝擊，中期內業績不太可能急跌。大摩給予維持「跑贏大市」評級，目標價97元。