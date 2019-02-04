中國新關稅反制 夜期曾低水600點

恒指本周反彈 全周累升1.73％

恒指本周略為反彈，全周累計升1.73％或445點，國指累計升2.31％或230點，兩者均終止4連跌。在績佳股帶動下，昨日恒指升130點至26,179點，國指升71點至10,194點，主板成交742億元。升市火車頭是友邦（1299），全日升1.97％，績佳的中人壽（2628）升3.2％。國指方面同樣受惠業績，上半年純利升九成的新奧能源（2688），昨股價升9.8％。

評級機構惠譽表示，該行模擬美國對3000億美元中國輸美商品加徵25％關稅導致中國經濟大幅放緩所帶來的經濟影響，認為如果中國經濟急劇放緩，亞洲發達市場的銀行將面臨最大信貸壓力。這些市場當中，又以香港銀行的內地風險敞口最大，去年底內地債權佔香港銀行業資產規模達30％，是亞洲區最高。

中國經濟放緩 惠譽：最影響港銀

因此，惠譽已將香港銀行經營環境評估結果，從「a+/負面」下調至「a/穩定」。惠譽指中國經濟嚴重放緩將從3方面影響亞太地區銀行，分別是中國內地業務遭受直接損失；區域經濟走弱導致更廣泛壓力；以及全球投資者情緒轉為消極所帶來市場風險。惠譽對2020年及2021年中國經濟增長基本預測分別是5.9％及5.8％，但最壞情况可跌至3.4％及4.2％。

渣打發表報告，看淡香港經濟增長及港匯走勢。該行把今年香港經濟增長預測由1.4％下調至0.5％，估計第三季會有技術性衰退，並認為政治的不明朗因素不會在短期內解決。該行又指出，港匯會持續弱勢，主要因為資金流出港股，自4月中以來，共有逾26億美元（約203億港元）流出香港相關的ETF（見圖），該行相信這是導致港匯走勢的主因。