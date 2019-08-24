大孖沙交棒 屢爆爭產奪權

不計這幾天發展峰迴路轉的震雄（0057）蔣震家族風波，要說過去幾年最轟動的，首推新地（0016）郭氏三兄弟爭產，自新地創辦人郭得勝於1990年逝世，郭炳湘與郭炳江、郭炳聯三兄弟一起繼承家族王國各司其職，曾是市場佳話；但2008年有傳因為「紅顏知己」問題，郭炳湘被終止主席及行政總裁職務，2013年更鬧出「分產」事件，最終要由郭老太郭鄺肖卿出手，於2014年重新提出分產方案，家族才「終極大和解」；但也要到去年10月郭炳湘病逝，三兄弟的下一代才重新在新地聚頭。

新地鷹君兄弟鬩牆 南豐母女爭產

另一同樣成為茶餘飯後話題的，便是2016年鷹君（0041）創辦人羅鷹石遺孀羅杜莉君（羅老太）入稟撤換家族信託信託人匯豐事件。羅老太認為匯豐偏袒三子鷹君主席羅嘉瑞，與羅老太同一陣線的孻子羅啟瑞其後被踢出鷹君董事會，案件於今年5月審結，羅老太敗訴。

除了上市公司，已故「棉紗大王」南豐集團始創人陳廷驊家族也同樣鬧出爭產，陳廷驊前妻楊福娥2010年入稟法院，向次女陳慧慧就家族財產分配展開訴訟，雖然2016年法院判楊福娥勝訴，但陳慧慧不服申請上訴，爭產風波至今仍未圓滿解決。