蔣震疑「被辭職」 孻子入稟要求推翻 家族控股公司餘4董事 六女蔣麗苑掌震雄大權

明報記者 陳子凌

震雄股價昨日收報2.87元，升5.13%。蔣志堅入稟狀列出多名被告，包括震雄集團主席蔣麗苑、蔣震、震雄集團公司前秘書聶羨萍、現任秘書陳志毅、震雄投資及公司註冊處。聆訊日期為今年11月12日。入稟狀顯示，蔣志堅要求法庭頒令，指蔣震從未於今年4月16日辭任震雄投資董事，仍是震雄投資的董事及主席，同日聶羨萍被委任為震雄投資董事的決定無效，4月16日舉行的震雄投資董事會會議無效，重申震雄投資董事局成員只有蔣志堅、蔣麗苑、蔣震及陳志毅。

消息指蔣震對「被辭職」不知情

消息指出，蔣震對於自己在4月「被辭職」並不知情。如屬實，則與蔣震二女、立法會議員蔣麗芸前日稱父親全力支持兒子，對有人在上市公司股東會上使用投票權否決蔣志堅連任董事的事，事前毫不知情的說法脗合。

事實上，根據公告，前日股東會上參與投票股東持股合共逾5.16億股，有關蔣志堅重選董事的議案，遭到4.04億股即78.43%反對票，恰巧震雄投資持有震雄集團3.99億股，蔣麗苑個人亦持有500萬股，兩者加起來，與踢走蔣志堅的股份數量一致。

據公司註冊處資料，震雄投資原本只有蔣震、蔣麗苑和蔣志堅任董事，在2017年5月則一口氣委任多兩名董事，分別是震雄執董吳漢華及公司秘書陳志毅。而4月16日蔣震疑「被離任」，由聶羨萍接替後，吳漢華亦在兩周後辭職。

聶羨萍曾任震雄集團公司秘書

在震雄投資董事局4月變動中突然獲委任為董事的聶羨萍，2001年加入震雄集團任公司秘書，2016年因退休而辭任，之後改由陳志毅接任公司秘書一職。據了解，目前震雄投資4名董事中，聶羨萍與陳志毅均屬蔣麗苑的支持者，意味蔣麗苑已穩操董事局大權。

翻查震雄集團通告，今年4月8日，公司曾宣布吳漢華因退休而退任震雄集團執董，4月19日生效。吳漢華是震雄集團老臣子之一，2002年加入任財務總監，2003年獲委任為執董，任職長達16年。