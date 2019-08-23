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拉斐特巨舖年底結業 安老院百萬承租

【明報專訊】社會活動持續，加上連串暴力事件，零售業首當其衝，其中由「舖王」鄧成波孻仔鄧耀昇於2011年成立、提供一條龍服務的婚禮統籌公司拉斐特（Lafayette Wedding），其設於油麻地窩打老道40號寶翠大樓的婚宴場地於今年底結業，由一家老人護理院以月租100萬元接手巨舖。

3對新人顧客受結業影響

市場消息指，油麻地窩打老道40號寶翠大樓地下入口連1及2樓，面積約2萬方呎巨舖，原由婚禮統籌公司拉斐特租用，但該公司將於年底結業，現獲一家老人護理院以月租100萬元接手承租，呎租約50元，上址正是「舖王」鄧成波家族持有的物業。本報就上述消息向拉斐特查詢，拉斐特回覆指業務一直穩定，品牌將繼續經營，是次轉型是希望打破地點局限，一方面為顧客提供更彈性的選擇，另一方面亦令公司業務走向更多元化發展，油麻地的證婚禮堂、婚宴場地及餐廳將為客戶服務至今年12月31日，共有3對新人顧客受影響，集團已聯絡他們並作相應跟進，他們均滿意安排。

首都廣場劏舖6年貶值逾七成

此外，迷你劏場舖再錄蝕讓成交，土地註冊處資料顯示，尖沙嘴漆咸道南61號首都廣場1樓單號舖，商舖面積62方呎，於上周以90萬元易手，呎價14,516元。原業主於2013年1月以350.3萬元向大業主購入商舖，持貨6年，帳面蝕260.3萬元離場，物業貶值74.3%。

另市場消息指，「麻將館大王」石鑑輝家族持有的尖沙嘴彌敦道簡悅酒店獲買家以6.5億元洽購，以物業樓面2.2萬方呎計，呎價近3萬元，每間房價值平均約1274.5萬元。物業現由陞域集團旗下酒店營理品牌Tang's Living Group以115萬元租用，提供51間183至409方呎酒店房間，日租600元起。市場有指，洽購者為「舖王」鄧成波家族，本報就消息向鄧氏家族求證，至截稿前未能聯絡上。

相關字詞﹕簡悅酒店 鄧耀昇 首都廣場 拉斐特 鄧成波家族

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