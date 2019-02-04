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豐連開放式戶419萬 3年勁升近九成

【明報專訊】雖然近日社會氣氛不穩，令二手交投量大減，但市場仍有個別單位以高價售出，亦有額印鬆綁貨大幅獲利，如屯門豐連一個開放式單位，新近以419萬元售出，單位剛過額印期，業主帳面賺近九成，成屋苑升幅王。

中原地產分行經理葉津榮表示，上述單位為豐連2座低層H室，實用面積253方呎，開放式間隔，叫價435萬元，放盤後即獲買家洽購，最終以419萬元沽出，實呎16,561元；原業主於2016年8月以約222萬元買入，持貨剛滿3年，現帳面獲利約197萬元，升幅達89%，為屋苑賺幅最大單位。

泓景臺特色戶呎售2.13萬破頂

部分特色單位亦以高價售出，中原副區域營業經理許永生指，「西九四小龍」之一的荔枝角泓景臺2座頂層特色戶，實用面積685方呎，連467方呎天台，原業主最初開價1600萬元，減價135萬元或8%後，以1465萬元沽出，實呎21,387元，雖然單位大幅減價，但成交實呎仍創屋苑新高。原業主2006年以418萬元購入，帳面賺1047萬元，單位13年間升值2.5倍。

不過，部分二線屋苑成交價見下調，其中青龍頭豪景花園，本月錄得3宗減價成交，當中20座低層A室，實用面積947方呎，3房套房間隔，以798萬元沽出，實呎8427元，樓價重返今年2月水平。原業主2005年以342萬元連車位購入，現沽出單位，扣除車位買入價約30萬元計，帳面仍獲利486萬元或1.4倍。

上水名都465萬 重返去年6月價

美聯首席助理聯席董事王子超表示，上水名都本月錄得首宗成交，單位為1座低層H室，實用面積369方呎，2房間隔，以465萬元售出，實呎12,602元，為屋苑今年新低價，並重返去年6月水平，原業主1997年以181萬元購入，帳面獲利284萬元或1.5倍。

My Central首宗租賃 呎租68元

另一方面，已入伙的長實（1113）中環My Central新近錄得屋苑首宗租務成交。市場消息指，有關單位為My Central低層F室，實用面積679方呎，2房連主人套房間隔，月租4.6萬元，實用呎租68元，新租客為外籍人士，業主2017年以1892萬元購入單位，租金回報2.9厘。

相關字詞﹕上水名都 泓景臺 額印鬆綁 豐連

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