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梁志堅：港背靠內地料短期復興

【明報專訊】過去兩個月來因《逃犯條例》修訂問題而引發社會衝突不斷之際，會德豐（0020）旗下將軍澳日出康城9A期MARINI仍以進取價開盤。會德豐副主席梁志堅表示，雖然整體社會市道低落，但中國內地作為香港後盾，相信香港可於短期內復興。

受近日社會運動影響，在MARINI開價前，8月份只有荃灣映日灣一個全新樓盤登場，整體市况淡靜。梁志堅昨表示，期望社會各界保持理性，坐下來傾談以解決問題。梁直言「自己是生意人，對政治不認識」，但經過過去兩個月的社會運動洗禮，對香港影響甚大。

不過，他重申對香港前途仍然充滿信心，加上有中國內地作背後支援，相信本港有機會於短時間內復興。被問及對恒地（0012）以逾47億元沽售新界和生圍地皮的意見，梁志堅表示這不代表發展商看淡後市，因為現時有買有賣，屬正常交易。

4年前地皮每呎補價2545元 投資額百億

至於上述MARINI，是會德豐於2015年底奪得的港鐵（0066）日出康期第9期發展權，當時批出每方呎樓面補價為2545元，較同系日出康城5期MALIBU、7期MONTARA的每方呎補地價1874、1934元，分別高36%和32%。

會德豐曾表示，日出康城9期項目總投資額約100億元；以項目可建總樓面逾112萬方呎計，即每方呎樓面成本價約9000元。若以MARINI首推折實均價1.49萬元計，項目即使計入建築成本、利息開支及港鐵（0066）分紅等，估計獲利仍豐厚。

相關字詞﹕梁志堅 《逃犯條例》

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