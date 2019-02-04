MARINI均呎1.5萬 康城樓價兩月升7% 首批130伙 1房折實519.8萬入場

明報記者 張允亭、林可為

單位總數647伙的MARINI，樓花期約27個月。會德豐周二突擊上載樓書後，隨即於昨日開價，推盤步伐急促，並於今日起收票。

日出康城MARINI為會德豐繼去年推出的MALIBU、今年4月推出的MONTARA，以及今年6月推出的GRAND MONTARA後，集團於區內最新登場的項目。MARINI首推130伙，平均實呎19,103元，扣除最高21.5% 直減折扣後，整批折實平均實呎14,997元。會德豐副主席梁志堅認為定價並非進取，形容屬「開心置業價」。

首批75%單位折實價低於800萬

項目首批單位包括35伙1房戶、83伙兩房戶、10伙3房戶及2伙平台特色戶，實用面積370至770方呎，折實價519.8萬至1206.1萬元，折實實呎13,794至16,232元。

首批入場單位為3B座7樓B室、實用面積370方呎1房戶，折實價519.8萬元。首批有75%單位折實價為800萬元以下，而呎價最低單位為3B座7樓D室，實用面積535方呎2房戶，折實價737.9萬元、折實實呎13,794元。

發展商是次除了提供即供、建築期付款外，亦提供800日長成交期付款，買家120日內分段付樓價30%後，樓價餘下70%可於800日內完成「上會」，使用此方式按定價減2%（即最高享直減折扣15.5%），而選用即供付款則按定價減8%（即最高可享直減折扣21.5%）。

映日灣次輪收9300票 超額42倍

另外，億京荃灣映日灣上周六首輪開售354伙售罄後，明日次輪發售的216伙於昨午截止認購，消息指過去5日接獲約9300票，主要來自上周首輪開售的向隅客，超額認購42倍。

中原亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，本月一手成交暫錄約614宗，如明天映日灣沽清216伙，MARINI可趕及月底開售並沽出全數647伙，預計全月一手成交可回升至1500宗。

Milano錄撻大訂 買家失76萬

不過，續有新盤買家撻訂。新地（0016）元朗錦田PARK YOHO Milano新錄撻大訂，為6A座6樓C室，買家去年8月以761.8萬元購入，其後簽署正式買賣合約，惟日前取消交易，料遭沒收10%訂金、涉76萬元。