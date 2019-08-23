鄰近基建相繼落成 橫琴樓市受惠 發展休閒旅遊島 料吸更多投資者

珠海樓市交投熱度持續，據中原澳門及橫琴數據庫監控統計，珠海今年7月共網簽成交6082套，雖較6月有所回落，但較去年同期大幅增長66.31%。其中住宅共網簽成交4652套，同比大漲181.6%，佔總網簽成交量約76.5%。

放寬限購政府加快推地 交投暢旺

中原橫琴銷售經理馮遠光表示，隨着珠海樓市自5月起逐步放寬買樓資格，加上多家全國知名房企如富力（2777）、龍光（3380）、恒大（3333）、碧桂園（2007）、融創（1918）等房企，陸續進駐，以及政府加快推地，令買家對市場後市十分有信心，加快入市步伐，帶動樓市交投上升。橫琴方面，7月網簽成交741套，同比增長35.47%，其中住宅共網簽成交428套，創下自2016年9月後住宅網簽成交新高，同比大幅上漲約441.8%，佔橫琴網簽成交57.8%。

馮遠光表示，目前橫琴市場交投以住宅為主，受多個利好消息影響，如珠海放寬港澳人士買樓資格、珠機城軌一期即將開通、橫琴口岸實施一地兩檢等，加上當地住宅供應買少見少，因而吸引了眾多港澳買家搶購橫琴住宅。

展望未來，隨着橫琴獲批發展國際旅遊島後，島內遊樂發展項目逐漸增多，如獅門娛樂天地開業、星樂度露營樂園擴展及長隆劇院開張，帶動周邊各項生活配套設施更加完備，預料橫琴將吸引更多遊客前來遊玩，營商環境將進一步完善，預估將有更多投資者入市，進一步帶動橫琴樓市交投。

完善營商環境 帶動區內樓市

為加強橫琴房地產交易政策推廣，提高廣大消費者房地產交易風險防範和消費維權意識，澳門消委會與橫琴新區消協聯合發布橫琴房地產交易時有幾點提醒買家。首先，橫琴新區嚴格執行國家、省、市的房地產調控政策，政府部門對置業資格有嚴格的規定，呼籲切勿聽信任何不實資訊（例如宣稱有內部關係，只要交「介紹費」就可以通過買家資格審核）。

加強推廣政策 免墮法律陷阱

個別不良商家將本應規劃為產業、辦公用地擅自改為公寓，並以「LOFT」、「SOHO」、「酒店式公寓」、「70年產權公寓」等名義對外銷售，故消費者置業前應查詢賣方的商品房預售許可證、建築工程規劃許可證等證明文件，了解房屋和土地用途，切勿購買未取得商品房預售許可證和擅自改變規劃用途的物業。

同時，置業過程中不要輕信銷售人員的口頭承諾，一定要向房產商確認其宣傳資料中有關贈送樓面、周邊設施等資訊，特別是學校、醫院等配套內容的真實性，如果買家認為廣告宣傳的事項對訂立合同有重大影響，可要求增加到合同內容中，並設定違約責任。買家置業前還要全面了解房屋狀况，實地考察周邊環境、物業質量、水電等設施狀况。若廣告宣傳與事實不符，買家可要求解除買賣合同，可與房產商協商，若協商不果，應通過司法途徑解決。

買家在選擇房地產中介或經紀時，要選擇正規、信用良好的機構，注意查看該機構的營業執照、房地產經紀機構備案證書和經紀人證書資料正本，並要留意營業執照、備案證書的有效期，登記地址與實際是否相符，房地產經紀人的執業單位與執業證是否一致等。

買家在支付訂金須謹慎，在房地產交易中，為提前預訂單位，房地產商一般要求買家預先支付款項，開出收款收據，在收款收據中經常會出現「訂金」、「訂金」或「誠意金」等字眼。根據《國家合同法》規定，若給付「訂金」一方不履行約定，無權要求退還「訂金」；收受「訂金」的一方不履行約定的債務，則須雙倍退還「訂金」；根據法例規定，訂金、誠意金、保證金、訂約金等，可通過雙方協調退還。

買家最要緊記，簽認購合同是物業交易最重要的法律憑據，簽署合同前，應認真閱讀合同的條款和內容，徵求法律或專業人士意見。對置業合同中的格式條款，買家認為有涉嫌免除房產商責任、加重消費者責任或排除消費者權利的，應充分與房產商協商，達成一致意見後予以修改，以保障自身權益。對合同中有手寫條款專案，留白部分應予劃去，並要將房產商的口頭承諾寫入合同，防止「事後不認帳」。

（大灣區樓市）

明報記者 龍彩霞

[海外置業錦囊]