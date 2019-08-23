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湯文亮：特朗普買菜要攞蔥

【明報專訊】美國總統特朗普及副總統彭斯分別表示，中國如果想中美達成貿易協議，必須恪守各項承諾，包括《中英聯合聲明》。我有多少不明白，講明是中美貿易戰，點解又要遵守《中英聯合聲明》。這個聲明已經27歲，一直相安無事，中國亦一直恪守聲明，奉行一個兩制，美國亦從來沒有為此發聲。

今次美國除了正副總統之外，不少高級官員亦從不同渠道、不同層面指摘中國，目的是令到中美貿易戰有一個有利美國的結果，大家不用大驚小怪，這亦是人之常情，但我最奇怪的就是美國拿香港做人質，雖然沒有效用，但身為香港人亦感覺到與有榮焉。

貿易戰已近尾聲 旨在多要着數

有老友問美國點解要咁低莊，搵香港做人質，對老友這個問題我有不同看法，我認為中美貿易戰已經來到尾聲，美國知道中國退無可退，除非不顧一切，否則，中美貿易協議將會隨時簽訂，而中美亦滿意這份協議，不過，以特朗普商人性格，在簽訂前攞多些少着數是很正常。

其實，我話特朗普有商人性格是抬舉，一般師奶亦有這種性格，她們在買菜時講好價錢，菜販秤好之後，就會要求送兩棵蔥，一般菜販是不會拒絕。所以香港人不用太開心，在特朗普眼中，香港並不是人質，只不過是兩棵蔥，他一定可以攞到，將這兩棵蔥送給英國做禮物，免費之餘又很大體。殊不知習主席今次企硬，搞到特朗普唔知道點樣落台，唯有叫加拿大和澳洲等幫拖。

其實，中國對香港及澳門一向奉行一國兩制，高度自治，連備受爭議的《逃犯條例》亦壽終正寢，那些國家都唔知道幫什麼，唯有各自發表一些講完等如冇講嘅文獻，求求其其應付了特朗普便算了。

雖然我話中美貿易戰已經到了尾聲，但大家唔好忘記，在曙光出現前是最黑暗的，香港人還要捱一段長時間才可以復元，不過在復元之後，就會有一段時間很平靜，但如果香港本土情况不受控制，最後要以《基本法》第14條或者第18條解決，香港的曙光可能永遠不會出現。

紀惠集團行政總裁

[湯文亮 敢說反話]

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