周顯：欠債認帳 基本道義

我心想，客觀規律不因主觀意願而改變，個個生意佬都想改善業績㗎啦！咪又係日日有公司執笠？問他究竟有何妙計。

他說，效法海底撈（6862），把員工收入改為件工制，員工做每件事，托每盤食物，都可以收錢。以海底撈的經驗，本來請18個人，可以減至8個人，而且效率還增加了。員工的薪水也平均增加了2,000元，可謂是皆大歡喜。

我不知道他的說法是否正確，因為我都沒有去過海底撈。我去吃麻辣火鍋，主要是去劉一手。不過，當我把這事同某名去過海底撈的人講起，她說，唔係喎！我見海底撈好多服務員㗎噃！

某名朋友欠我錢，好久不還，數目不小也不大，六位數字啦。有一天，我忍不住約他吃午飯，真正的理由很簡單，收錢固然重要，但朋友也很重要，如果兩者任我揀一，我可能揀收錢。可是，這並不能由我選擇，真實的情况是，如果我堅持追債，結果可能是錢沒有了，朋友也沒有了，雙重損失，這虧可就大了。

所以，我為了保本，老虎都要約他出來，請他吃飯，一句話也不提，大家繼續做好朋友。不過，在飯後，他主動提起了還錢之事……其實暫時不方便，還不還錢，也沒有很大相干，最重要的，是認帳，這是基本的道義。

[周顯 投資二三事]