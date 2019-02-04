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NINM Lab為懷舊產品添新意

【明報專訊】NINM Lab銷售及市場總監王振煥、公關及市場經理郭彤表示，NINM Lab於去年成立，5名核心成員都喜歡攝影、音樂及懷舊物品，分別有產品開發、工業設計、影視製作、市場營銷、公關等工作經驗，在投資者的支持下成立公司。

Instant Magny 35令菲林相機變即影即有

NINM Lab的第一款產品，是今年3月推出、稱為Instant Magny 35的單反及旁軸135菲林相機專用即影即有機背，乃相當專門的懷舊產品，可以為4個品牌超過25個經典型號的菲林相機增添即影即有功能。

其實數十年前市面已有這種即影即有機背，但重約2kg，兼且售價昂貴。而且，這些舊式的即影即有機背亦無法使用現時的即影即有菲林。而Instant Magny 35則使用工程塑料和鋁合金製造，淨重約485g，只是以往同類產品的四分一，還改為使用現時普及的Fujifilm Instax Square即影即有菲林。其售價2138元不算便宜，但已比上述的「古董」親民。截至今年8月中，Instant Magny 35已賣出接近2000部。

該公司的第二款產品是一次性35mm菲林相機I'M Fine，普通版售價125元，與外國品牌聯乘的特別版則售250元，至8月中已賣出了萬多部。加上12月開始付運的手提卡式帶機IT'S OK，該公司只用了一年多，就研發出3款懷舊產品。

I'M Fine單次菲林相機已售逾萬部

王振煥和郭彤認為，重新推出懷舊產品的困難之處，是要賦與它們一些新意或玩法，或者令它們用起來較為方便，那才能吸引到消費者。例如，即影即有機背就要大幅減重，兼且容易安裝和拆卸，方便攜帶，以及改用現時普及的即影即有菲林。

至於手提卡式機IT'S OK，則看準了現有同類產品沒有藍牙，而成為全世界第一款支援藍牙5.0的手提卡式帶機。有支持者建議，在IT'S OK將來的版本中加入NFC，讓它和藍牙耳機或揚聲器配對時更方便快捷，該公司也會考慮。

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