全球黑膠碟去年賣4300萬套 彌補部分CD銷量萎縮

在2011年，黑膠唱片專輯的全球銷量僅900萬套，CD唱片專輯的全球銷量則是9.12億套。換言之，兩者的銷量比例在2011年是1：101.3，但去年已變成1：7.26。

以美國來說，這個現象就更加明顯。根據Nielsen Music的數據，美國今年上半年賣出770萬套黑膠唱片專輯，按年增長9.6%；而實體唱片專輯的總銷量則是3250萬套，按年下跌15.1%。換言之，黑膠唱片已佔了美國實體唱片銷量的23.7%。

黑膠佔全美實體唱片逾兩成

在CD唱片銷量連年下跌的時候，黑膠唱片的銷量卻每年都有增長，部分彌補了前者的萎縮。這正是部分業者對於卡式帶銷量回歸充滿憧憬的原因。只不過，卡式帶的銷量回升較黑膠唱片遲了好幾年，其銷量相對於整體市場暫時還是微不足道。

《Headlines》音樂雜誌創辦人黃啟聰認為，卡式帶的音質畢竟及不上黑膠唱片，它比黑膠優勝的只是能夠隨身攜帶，其銷量回歸未必能夠達到黑膠唱片的程度。暫時來說，大部分唱片公司和歌手還是抱觀望態度。至於卡式帶播放機，除了內地市場較多之外，還很少選擇，這也會形成雞和雞蛋的問題。

當然，部分樂迷始終認為，以模擬技術錄製的黑膠唱片和卡式帶重播聲音的像真度較數碼技術為佳。美國卡式帶生產商National Audio Company創辦人Steve Stepp說：「世界是模擬，人耳是模擬。數碼技術是乾淨清晰，但欠和諧。」

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