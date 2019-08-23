流行歌手推卡式帶專輯 銷量爆發增長

例如，梁詠琪在2016年推出的入行20周年限量特別版紀念套裝《BeSIDE Me》，就包括一盒內含7首國粵語新曲的卡式帶以及一部手提卡式帶播放機，該年9月在網上預售時，短短10分鐘已售罄。而S.H.E在2017年12月推出的入行16周年復刻紀念作《小時帶S.H.E's in style》，則是將它過去10多張專輯以卡式帶重新推出，並和一部手提卡式帶播放機綑綁銷售，同樣賣得不錯。

至於獨立歌手，甚至可以自行購入空白卡式帶，以雙卡式帶機複製。據悉，香港有些獨立歌手亦考慮以卡式帶推出新作品。

英卡式帶專輯銷量年增一倍

根據Nielsen Music的數據，在2016、2017和2018年，美國分別賣出了12.9萬、17.8萬和21.9萬套卡式帶專輯（Album），按年增長率分別是74%、35%和23%。

而根據英國傳媒的報道，由2016年起，英國的卡式帶專輯銷量更每年以1倍水平的速度增長。2018年，英國賣出約5萬套卡式帶專輯，按年增長超過125%。今年上半年則賣出約3.6萬套卡式帶專輯，比去年同期增長約94.6%。

保守估計，英國今年最少可以賣出大約7.5萬套卡式帶專輯；樂觀估計更可達8萬至9萬多套。雖然這數字仍不算多，但已經創下英國卡式帶專輯銷量近十幾年的最高水平，只低於2004年（約10萬套）和之前。

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