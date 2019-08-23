卡式帶熱潮重臨 趁Walkman面世40年眾籌 港商藍牙手提卡式機籌65萬

《Headlines》音樂雜誌創辦人黃啟聰表示，近年卡式帶的銷量之所以會從谷底反彈，部分原因是由電影帶起。在2014年上映、由美國Marvel Studios推出的超級英雄電影《銀河守護隊》（Guardians of the Galaxy）的劇情中，主角在9歲被外星人擄走時，就帶着一部Sony第一代Walkman TPS-L2。之後，他一直聽着亡母為他錄製的精選舊歌長大，故Sony Walkman TPS-L2乃劇中極具代表性的道具。

《銀河守護隊》在全球大收之後，又推出了電影原聲卡式帶，一時間令不少人對卡式帶和手提卡式帶播放機大感興趣，覺得那是很酷很「型」的產品。當時二手的Sony Walkman TPS-L2在美國的售價更被炒起幾倍，升至6000至7000元甚或以上。因此，有唱片公司覺得，既然黑膠唱片可以復活，為何卡式帶不可以？於是，它們開始在美國每年3次的大型展銷會中銷售卡式帶倉底貨。

《銀河守護隊》劇情帶起懷舊熱潮

NINM Lab銷售及市場總監王振煥、公關及市場經理郭彤認為，影視劇情的推動，的確對卡式帶熱潮回歸起帶頭作用。尤其是，串流網站Netflix亦有數套劇集以1980年代為背景，劇中經常出現卡式帶。例如，劇集《怪奇物語》（Stranger Things）不少劇情、演出和配樂，都是向1980年代的經典電影及劇集致敬，劇中經常出現Walkman、對講機和舊款電子遊戲機。該劇集每季亦會推出原聲卡式帶。

全球首支援藍牙5.0手提卡式帶機

王振煥和郭彤表示，NINM Lab專門推出懷舊產品。他們早已察覺，卡式帶銷量在英國、美國、日本、台灣等市場有所回升；而二手Walkman的售價又頗高，最少也要接近2000元。至於市面新推出的手提卡式帶播放機則主要為內地品牌，很少賣到外國和香港。再加上今年7月1日是Sony推出第一代Walkman TPS-L2的40周年，所以該公司早已計劃推出手提卡式帶機，乘熱潮分一杯羹。

他們察覺到，近年很多人轉用藍牙5.0的無線耳機或揚聲器來聽歌，因此設計出全世界第一款支援藍牙5.0的手提卡式帶機IT'S OK，讓卡式帶愛好者也可以使用藍牙耳機或揚聲器來聽歌。IT'S OK也保留了3.5mm的耳機插口。此外，它亦具有錄音功能。外觀方面，它採用了透明蓋設計，以及提供粉紅、白、深藍三種機身顏色選擇。

已接千餘部訂單 美日台企擬當代理商

IT'S OK趕及在7月4日開始在眾籌平台Kickstarter上眾籌，以每部498或588元預售，只比Sony推出第一代Walkman的40周年紀念日遲了3日。至8月初，成功吸引到978名支持者，籌得648,205元。

早鳥優惠之後，仍然繼續有消費者在該公司網站上以正價688元預訂。至今，其累積訂單已達到1000餘部。當中，以來自美國的訂單最多，其次為日本、德國、香港、英國等。該公司預料，IT'S OK將於11月底投產，12月初開始付運。現時，美國、日本、台灣都有公司想取得IT'S OK在當地的代理權，本地亦有實體店希望當分銷商，包括某些連鎖店。

另外，記者發現，近年在內地除了可以買到手提卡式帶播放機之外，還湧現了一批MP3和卡式帶二合一播放機。這些產品既可以插卡和/或插USB手指播放MP3，也可以播放卡式帶，並具有互相轉錄功能，還內置一個小型揚聲器。而在宣傳上，則會以兒童學習機、英語複讀機、老人磁帶播放錄音機為號召，售價由100多元至399元人民幣不等。

內地湧現MP3卡式帶二合一播放機

有些內地人表示，這種MP3和卡式帶二合一播放機至少已經出現了1至2年，雖然不算是主流產品，但也確實有人使用，尤其是長者。他們估計，這種產品能夠冒出是有幾個原因。

首先，部分內地消費者也會懷舊，也想聽回以前的卡式帶。其次，內地市場人口多、深度大，卡式帶播放機在三線或以下的城市仍然有需求。

第三，始終部分長者未必懂得使用智能手機上網搜尋歌曲，使用這種裝置聽錄音帶就簡單得多。尤其是較年長者，可能三五成群在公園使用這種產品，甚至跳廣場舞（因有揚聲器）。

第四，有些家長不希望子女太早使用智能手機，害怕他們會分心，便以這種產品配合一些教材，作為專用的學習機。

第五，單純賣卡式機或MP3機都比較困難，但將兩種舊產品結合，消費者購買的誘因便會增加。而且，功能包羅萬有、高性價比，一直是內地廠商的強項。而根據經驗，以100多元至400元的價位來說，消費者購買時的考慮亦較少。

明報記者 薛偉傑

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