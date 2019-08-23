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劉思明：強勢內房回調可小吼

【明報專訊】港股表現偏軟，除了息口敏感股外，沒有明顯沽壓。內房股已初步完成反彈，可以留意是調整或重拾跌軌，部分強勢股可小注吸納。

恒指昨微微高開向下，午後最多跌292點、低見25,977點回穩，收報26,048點，跌221點或0.84%；國指跌0.53%。大市成交784億元，與60天平均相若。據《明報》港股數據庫，升跌比率37比63，跌逾3%佔下跌股份一成；陽燭對陰燭為31比69，大市普遍下跌，沽盤相對積極，但沽壓不大。行業也沒有見明顯沽壓，本報數據庫追蹤的30個行業，有超過六成下跌，息口敏感的房託基金、地產相關、公共事業在跌幅榜居前，跌幅介乎1.48%至1.68%。

內房股指調整或重拾跌軌待確認

內房本周至周三累升逾半成，昨天回吐1.62%。值得留意，代表大型內房的恒生內地地產指數（內房股指）月內兩度試約6000點守穩回升，昨天剛好升至5月低位約6550點回落，未能進一步向上，慎防已完成短線反彈，調整或重拾跌軌有待確認。目前內房股指仍大幅低於50天線，但部分內房或物業管理股近日率先挑戰50天線，走勢偏強，可以留意。

物業管理股走勢較佳，雅生活（3319）、碧桂園服務（6098）、永升生活（1995）均高企於50天線上。內房股則只有金茂（0817）於高位回順仍守住50天線。此外，雅居樂（3383）周三升穿50天線，昨得而復失；潤地（1109）昨一度升穿50天線，但未能企穩；世房（0813）逼近50天線回落，這都是行業中偏強股份。

至於上升行業，大部分靠穩，汽車相關升2.63%、有近九成股份上升，跑贏一眾行業；其次，能源業、航空升約1%，分別只有五成及七成股份上升。汽車零部股敏實（0425），上半年業績勝預期，刺激股價急升近兩成；汽車玻璃商福耀（3606）亦升逾半成。不過，敏實、福耀近兩周跌至多年新低，昨只是超賣大反彈；敏實的業績料可支持股價回穩，但不易展開升浪；福耀則有待業績表現。

最壞時間已過 吉利有望上試13元

吉利（0175）周三中午公布上半年業績，股價先升後回，但於11元找到支持回升。公司上半年純利倒退四成，與預告的相若，市場已消化倒退的因素。公司透過多元產品組合、加大新能源汽車，以爭取市佔率；隨着平台化、模塊化的佈局已基本完成，成本有望下降，預料抵消市場需求疲弱的影響，相信最壞時間已過。走勢上，吉利已升至50天線約12元，倘若突破，將有望上試13元，短線止蝕位可設於11元。

[劉思明 數據尋寶]

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