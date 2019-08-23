張兆聰：煤氣神話破滅 趁反彈減持

美國聯儲局議息會議紀錄並沒有釋出持續減息的路線圖，美元轉強，美匯指數續於98點以上徘徊。新興市場貨幣受壓，印度盧比、土耳其里拉、巴西雷亞爾等都下跌。昨日人民幣開市中間價未有異樣，但全日沽壓沉重，離岸價曾見7.0997，有指中資大行之後任市穩定匯價。由於中國7月份社會融資數據差勁，人行有很大需要開閘放水，年底前一定會有降準，預料人民幣匯價會進一步向下，對港股市况構成持續壓力。

內地業務政策風險限增長

煤氣業績欠佳，市場的關注點是本港煤氣銷售量倒退，上半年約為15,776百萬兆焦耳，較去年同期下降2.4%。但翻查煤氣過去的中期業績，本港銷氣倒退也多次出現，2013年和2015年就分別下跌2.8％及1.7％。始終本港住戶人數每年僅增長不足1％，當餐飲業景氣度好一點或差一點，煤氣銷售量亦會隨之而增減。考慮到集團已宣布加價4％，本港業務未來兩年應該可保持平穩。

很多人認為，煤氣股價持續上升的原因是每年十送一的紅股政策。其實送紅股本身是全無意義，就像一個蛋糕，切開100份和110份，蛋糕不會因此而大了。重點是每年十送一之後，集團每股股息仍可維持低至中單位數字增長，意味每年股息增速高達15％。股息增長的動力包括內地聯營及合營企業貢獻，由2014年度中期的17.3億元，到2018年度中期的24.58億元。但今年上半年僅為17.52億元。

煤氣的高估值來自其本港公用股的身分，內地天然氣業務的增長則推動股息持續增加，兩者結合就成為高增長公用股。但內地政策話變就變，摩通指由於未能轉移成本，內地售氣業務的固定邊際利潤亦下跌約10%，內地供氣予工業用戶為主，貿易戰下需求下降，管理層指將全年用氣指引由15％下調至10％。高增長公用股這個神話就此破滅。

倘反彈至16元以上 宜趁高減持

煤氣下跌過後，今明兩年預測股息率為2.3厘和2.45厘，相對過去兩年來說仍是偏高，並沒有充分反映內地業務持續增長勢頭出現變數。筆者認為2.5厘至3厘才是較可接受水平，現價並不吸引。但短線開始見超賣，若能反彈至16元以上，持貨者宜趁高減持。至於對煤氣有興趣的投資者，筆者其實不建議買入。作為公用股，煤氣股息率太低；當作增長股，內地業務又出現政策風險。要彌補這兩個缺點，筆者認為股息率至少要升至3厘至3.5厘水平方會考慮，亦即現價再跌20％以上，但這樣看又有點不可思議，因此不提供入市位。

[張兆聰 還看今朝]