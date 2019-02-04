盧駿匡：恒指倘回補裂口 可分段吸反向ETF

【明報專訊】上周筆者在本欄表示，「假若博短期反彈，可以留意（恒指）9日RSI，如果升穿30，有望可以反彈至黃金比率的0.618倍」。 最終恒指於上周五（8月16日）確認技術反彈，在接着一個交易日（8月19日）恒指曾急升近600點並呈現上升裂口，短期料受制26,300點阻力，整固後仍然有望回補8月5日的下跌裂口。
恒指短期支持位於25,700點，在理想的情況下，將有望進一步回補8月2日的下跌裂口，亦即是接近250天線的水平，屆時可考慮分段買入反向ETF。
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