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盧駿匡：恒指倘回補裂口 可分段吸反向ETF

【明報專訊】上周筆者在本欄表示，「假若博短期反彈，可以留意（恒指）9日RSI，如果升穿30，有望可以反彈至黃金比率的0.618倍」。 最終恒指於上周五（8月16日）確認技術反彈，在接着一個交易日（8月19日）恒指曾急升近600點並呈現上升裂口，短期料受制26,300點阻力，整固後仍然有望回補8月5日的下跌裂口。

恒指短期支持位於25,700點，在理想的情況下，將有望進一步回補8月2日的下跌裂口，亦即是接近250天線的水平，屆時可考慮分段買入反向ETF。

新股中煙香港（6055）在上市後表現亮麗，令投資者對新股興趣大增。抽新股最重要是把握市場最新資訊，當中包括超購倍數及集資金額等，正式上板前一日更加要留意暗盤價的變化。

不過，新股及半新股的資訊一般都相對較少，提供暗盤資訊的供應商亦寥寥可數。然而，在市場需求下，漸見一站式的資訊服務平台，例如捷利交易寶（8017），主要業務包括前台交易系統服務、行情數據服務及增值服務組成的一體化證券交易平台服務。

捷利交易寶提供的新股資訊包含招股書、專業點評、即時孖展、配售結果、暗盤和首日行情等數據，還有保薦人、承銷商和基礎投資者的往績數據等，這些都能讓投資者更易把握相關資訊。此外，公司亦設有開放式證券交易平台軟件「交易寶公版」。

（筆者為證監會持牌人士，沒持有上述股份）

ASC分析系統創辦人

[盧駿匡 圖金術]

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