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經濟
2019年8月23日星期五
劉思明 技術取勝
投資策略
酒店逼放無薪假 從業員協會：或違例 金舖化妝品陷寒冬 零售協會籲業主減租五成
國泰要求員工公餘「慎言」 港龍空勤工會主席被炒
彭博：藍籌今年少賺兩成 金融海嘯後最差
中美漸行漸遠 人幣見逾11年低
恒指險守26000點 本地股續尋底
蔣震孻子被踢出震雄集團 姊弟鬥爭浮面 蔣麗苑拒談父意願
中壽多賺1.3倍 新業務價值升23%
利豐中期派息削67% 料貿易戰有利公司
融創碧桂園齊唱淡 對下半年內地樓市審慎
永嘉：近兩月銷售「不太理想」 料提前減價
新世界深圳引入K11親子商場D•PARK
積金提取收益產品料明年推 新方案：退休後逐月定額提取 餘款繼續投資
港976萬強積金戶口 1萬元或以下佔近四成
雷蛇上半年虧蝕 收窄至3.75億
創興純利升5.91% 中期息維持0.17元
貿戰影響浮現 美製造業10年首萎縮 聯儲局無釋減息信號 美股早段升轉跌
蘋果庫克「每事問」 特朗普盛讚偉大總裁
IMF動議取消年齡限制 鋪路新總裁接任
張兆聰：煤氣神話破滅 趁反彈減持
張宗永：深圳是北京的Plan B？
技術取勝：比亞迪電子11元不容有失
盧駿匡：恒指倘回補裂口 可分段吸反向ETF
劉思明：強勢內房回調可小吼
周顯：欠債認帳 基本道義
譚新強：香港人如何面對2047問題
湯文亮：特朗普買菜要攞蔥
鄰近基建相繼落成 橫琴樓市受惠 發展休閒旅遊島 料吸更多投資者
卡式帶熱潮重臨 趁Walkman面世40年眾籌 港商藍牙手提卡式機籌65萬
流行歌手推卡式帶專輯 銷量爆發增長
全球黑膠碟去年賣4300萬套 彌補部分CD銷量萎縮
NINM Lab為懷舊產品添新意
MARINI均呎1.5萬 康城樓價兩月升7% 首批130伙 1房折實519.8萬入場
梁志堅：港背靠內地料短期復興
豐連開放式戶419萬 3年勁升近九成
拉斐特巨舖年底結業 安老院百萬承租
陳鉅源妻588萬購天鑄車位 全港一手新高
英皇高陞大樓申強拍 估值近2.4億
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技術取勝：比亞迪電子11元不容有失
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【明報專訊】中海物業3.5元重要支持（圖）
中海油服9元阻力大（圖）
明報記者 劉思明
[劉思明 技術取勝]
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