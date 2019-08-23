張宗永：深圳是北京的Plan B？

「反送中」運動峰迴路轉，政府態度時緊時緩。執筆時是周三，林鄭在「8．18」170萬市民和平上街後，相信是在北京授權下，放下身段，口徑不再針對暴力，首次回應市民訴求。另一方面，中央宣佈深圳會進一步發展成一個國際城市。雖然公告大部份是夸夸其談，但反映北京無論是強硬派也好，溫和派也好，都明白今天香港的獨特性仍是未能被取代的，所以要兩手準備。

法治保障公民權利 深圳尚有距離

比起大陸，香港最獨特之處是法治。這次反送中運動，其實雙方武器都是「法治」。示威者說：中國的法律不可靠，所以不可以賠上香港人；另一方，建制說「暴亂」是犯法的，所以要嚴懲。法治也許是國王的新衣，但我覺得偽善總勝過撕破面皮張膽為惡。雖然環球趨勢是很多人覺得自由主義已經過了火，傾向於接受一個比較專制的社會，但這不是我杯茶。

這次運動亦顯示香港是一個資訊發達和自由的社會，對制衡權力產生很大作用，公民權利因此得到保障。對於很多外資機構的派員，不用擔心公安半夜敲門是非常重要的。運動中大部份香港市民都是和平守法的，全城四分一人上街，竟然完全沒有出現搶掠和打鬥，地球上這樣的城市實在不多。

基於上述原因，深圳取代香港，可能尚有距離，但對於香港的自身前景，我是憂喜交集。我覺得北京會令香港富有，但不會令香港變得更重要。北京會繼續令香港經濟蓬勃，除了作民主櫥窗以外，亦藉此告訴世界：強權治下大家依然可以「錢照賺」。香港亦繼續擔當國內富豪和太子黨套現的渠道，但北京卻會盡量減低對香港的依賴。

很多年前，我在新加坡聽過當地朋友說的一個政治笑話：「人民行動黨管治新加坡多年，就像養育一個男孩子般，從小到大都按摩這個孩子的小雞，令到這個孩子覺得很舒服，但孩子長大後卻喪失了性能力。」

[張宗永 翼之聯想]