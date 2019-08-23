經濟
張宗永 翼之聯想

投資策略

下一篇 上一篇

張宗永：深圳是北京的Plan B？

【明報專訊】最新統計數字顯示深圳人均GDP已經超越3萬美元，是香港的三分之二，深圳擁有的科技人才比香港多；但「反送中」運動給我的啟示是：深圳要追上香港，還需要一段時間，原因是法治、資訊透明和公民質素。

「反送中」運動峰迴路轉，政府態度時緊時緩。執筆時是周三，林鄭在「8．18」170萬市民和平上街後，相信是在北京授權下，放下身段，口徑不再針對暴力，首次回應市民訴求。另一方面，中央宣佈深圳會進一步發展成一個國際城市。雖然公告大部份是夸夸其談，但反映北京無論是強硬派也好，溫和派也好，都明白今天香港的獨特性仍是未能被取代的，所以要兩手準備。

法治保障公民權利 深圳尚有距離

比起大陸，香港最獨特之處是法治。這次反送中運動，其實雙方武器都是「法治」。示威者說：中國的法律不可靠，所以不可以賠上香港人；另一方，建制說「暴亂」是犯法的，所以要嚴懲。法治也許是國王的新衣，但我覺得偽善總勝過撕破面皮張膽為惡。雖然環球趨勢是很多人覺得自由主義已經過了火，傾向於接受一個比較專制的社會，但這不是我杯茶。

這次運動亦顯示香港是一個資訊發達和自由的社會，對制衡權力產生很大作用，公民權利因此得到保障。對於很多外資機構的派員，不用擔心公安半夜敲門是非常重要的。運動中大部份香港市民都是和平守法的，全城四分一人上街，竟然完全沒有出現搶掠和打鬥，地球上這樣的城市實在不多。

基於上述原因，深圳取代香港，可能尚有距離，但對於香港的自身前景，我是憂喜交集。我覺得北京會令香港富有，但不會令香港變得更重要。北京會繼續令香港經濟蓬勃，除了作民主櫥窗以外，亦藉此告訴世界：強權治下大家依然可以「錢照賺」。香港亦繼續擔當國內富豪和太子黨套現的渠道，但北京卻會盡量減低對香港的依賴。

很多年前，我在新加坡聽過當地朋友說的一個政治笑話：「人民行動黨管治新加坡多年，就像養育一個男孩子般，從小到大都按摩這個孩子的小雞，令到這個孩子覺得很舒服，但孩子長大後卻喪失了性能力。」

[張宗永 翼之聯想]

上 / 下一篇新聞

酒店逼放無薪假 從業員協會：或違例 金舖化妝品陷寒冬 零售協會籲業主減租五成
酒店逼放無薪假 從業員協會：或違例 金舖化妝品陷寒冬 零售協會籲業主減租五成
國泰要求員工公餘「慎言」 港龍空勤工會主席被炒
國泰要求員工公餘「慎言」 港龍空勤工會主席被炒
彭博：藍籌今年少賺兩成 金融海嘯後最差
彭博：藍籌今年少賺兩成 金融海嘯後最差
中美漸行漸遠 人幣見逾11年低
中美漸行漸遠 人幣見逾11年低
恒指險守26000點 本地股續尋底
恒指險守26000點 本地股續尋底
蔣震孻子被踢出震雄集團 姊弟鬥爭浮面 蔣麗苑拒談父意願
蔣震孻子被踢出震雄集團 姊弟鬥爭浮面 蔣麗苑拒談父意願
中壽多賺1.3倍 新業務價值升23%
中壽多賺1.3倍 新業務價值升23%
利豐中期派息削67% 料貿易戰有利公司
利豐中期派息削67% 料貿易戰有利公司
融創碧桂園齊唱淡 對下半年內地樓市審慎
融創碧桂園齊唱淡 對下半年內地樓市審慎
永嘉：近兩月銷售「不太理想」 料提前減價
永嘉：近兩月銷售「不太理想」 料提前減價
新世界深圳引入K11親子商場D•PARK
新世界深圳引入K11親子商場D•PARK
積金提取收益產品料明年推 新方案：退休後逐月定額提取 餘款繼續投資
積金提取收益產品料明年推 新方案：退休後逐月定額提取 餘款繼續投資
港976萬強積金戶口 1萬元或以下佔近四成
港976萬強積金戶口 1萬元或以下佔近四成
雷蛇上半年虧蝕 收窄至3.75億
雷蛇上半年虧蝕 收窄至3.75億
創興純利升5.91% 中期息維持0.17元
創興純利升5.91% 中期息維持0.17元
貿戰影響浮現 美製造業10年首萎縮 聯儲局無釋減息信號 美股早段升轉跌
貿戰影響浮現 美製造業10年首萎縮 聯儲局無釋減息信號 美股早段升轉跌
蘋果庫克「每事問」 特朗普盛讚偉大總裁
蘋果庫克「每事問」 特朗普盛讚偉大總裁
IMF動議取消年齡限制 鋪路新總裁接任
IMF動議取消年齡限制 鋪路新總裁接任
張兆聰：煤氣神話破滅 趁反彈減持
張兆聰：煤氣神話破滅 趁反彈減持
技術取勝：比亞迪電子11元不容有失
技術取勝：比亞迪電子11元不容有失
盧駿匡：恒指倘回補裂口 可分段吸反向ETF
盧駿匡：恒指倘回補裂口 可分段吸反向ETF
劉思明：強勢內房回調可小吼
劉思明：強勢內房回調可小吼
周顯：欠債認帳 基本道義
周顯：欠債認帳 基本道義
譚新強：香港人如何面對2047問題
譚新強：香港人如何面對2047問題
湯文亮：特朗普買菜要攞蔥
湯文亮：特朗普買菜要攞蔥
鄰近基建相繼落成 橫琴樓市受惠 發展休閒旅遊島 料吸更多投資者
鄰近基建相繼落成 橫琴樓市受惠 發展休閒旅遊島 料吸更多投資者
卡式帶熱潮重臨 趁Walkman面世40年眾籌 港商藍牙手提卡式機籌65萬
卡式帶熱潮重臨 趁Walkman面世40年眾籌 港商藍牙手提卡式機籌65萬
流行歌手推卡式帶專輯 銷量爆發增長
流行歌手推卡式帶專輯 銷量爆發增長
全球黑膠碟去年賣4300萬套 彌補部分CD銷量萎縮
全球黑膠碟去年賣4300萬套 彌補部分CD銷量萎縮
NINM Lab為懷舊產品添新意
NINM Lab為懷舊產品添新意
MARINI均呎1.5萬 康城樓價兩月升7% 首批130伙 1房折實519.8萬入場
MARINI均呎1.5萬 康城樓價兩月升7% 首批130伙 1房折實519.8萬入場
梁志堅：港背靠內地料短期復興
梁志堅：港背靠內地料短期復興
豐連開放式戶419萬 3年勁升近九成
豐連開放式戶419萬 3年勁升近九成
拉斐特巨舖年底結業 安老院百萬承租
拉斐特巨舖年底結業 安老院百萬承租
陳鉅源妻588萬購天鑄車位 全港一手新高
陳鉅源妻588萬購天鑄車位 全港一手新高
英皇高陞大樓申強拍 估值近2.4億
英皇高陞大樓申強拍 估值近2.4億