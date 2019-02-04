IMF動議取消年齡限制 鋪路新總裁接任

保加利亞籍的格奧爾基耶娃已屆66歲，由於IMF自1951年以來禁止任命65歲或以上人士擔任總裁，並禁止總裁在70歲後繼續任職，因此年齡是她的最大障礙。IMF執行董事會須在9月4日前獲三分之二的投票會員國的簡單多數票支持，就可過撤銷年齡限制的動議。據IMF的一名官員稱，取消年齡限制獲成員國的壓倒性支持，反映其沒有遭到歐洲主要國家或美國的反對。

首名來自東歐IMF總裁

IMF表示，取消年齡限制可使IMF與世界銀行等布雷頓森林（Bretton Woods）機構保持一致。 IMF總裁拉加德（Christine Lagarde）將於9月12日卸任，新任總裁的提名期將在至9月6日截止，遴選結果將於10月4日公布。格爾奧基耶娃自2017年初擔任世界銀行行政總裁，她在世銀的地位僅次於行長馬爾帕斯（David Malpass）。她的提名獲法國、東歐和南歐國家的支持。按慣例，世銀行長由美國人出任，IMF總裁則由歐盟提名。如無意外，格爾奧基耶娃將有望成為首名來自東歐的IMF總裁，也是繼拉加德之後第二位女總裁。

（綜合報道）

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