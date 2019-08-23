蘋果庫克「每事問」 特朗普盛讚偉大總裁

【明報專訊】美國總統特朗普盛讚蘋果行政總裁庫克（Tim Cook）是「偉大的總裁」，但這似乎並非因為庫克運籌帷幄，而是因為他「每當遇上問題就打電話給我（特朗普）」，而其他公司總裁不會這樣，「這就是為什麼他是一名出色的總裁」。特朗普又稱，蘋果是一家「偉大的美國公司」，必須短期幫助庫克。特朗普早前宣布將對部分中國貨品的關稅措施延至12月中，緩和蘋果旗下電子產品的價格壓力。
庫克上周到了新澤西州的特朗普國家高爾夫俱樂部（Trump National Golf Club）與特朗普共晉晚餐。兩人的友好關係，與特朗普跟其他企業高層的關係成強烈對比。特朗普說，其他人去聘請非常昂貴的顧問，「庫克就直接打電話給我」。
分析認為，庫克願意找特朗普，是因為白宮的決策跟蘋果有很多利害關係。蘋果的產品大部分在中國組裝，若美國政府向廣泛的中國貨品加徵關稅，iPhone等產品可能受到打擊。特朗普曾表示，希望蘋果在美國生產。
特朗普透露，庫克認為對中國製的電子產品加徵10％關稅對蘋果不公平，尤其是與主要對手三星相比，因為後者主要在韓國製造大部分產品。特朗普稱，庫克直接影響了政府臨時對手機和筆記簿電腦作出寬限的決定。
曾誤稱庫克「Tim Apple」
早在特朗普當選總統後不到一個月，庫克就致電祝賀他。雖然庫克也曾批評特朗普的環境及移民政策等，但兩人似乎一直保持溝通。特朗普上月曾表示：「庫克是我非常喜歡和尊重的人。」庫克也曾對特朗普開玩笑，當特朗普3月時把庫克誤稱為「Tim Apple」後，庫克就將他的Twitter名字改為Tim，然後附加蘋果標誌。