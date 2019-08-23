經濟
國際金融
下一篇 上一篇

貿戰影響浮現 美製造業10年首萎縮 聯儲局無釋減息信號 美股早段升轉跌

【明報專訊】美國製造業活動近10年來首次萎縮，反映與中國的貿易戰可能正影響到美國的經濟。8月的美國製造業PMI初值由7月的50.4降至49.9，是2009年9月以來首次陷入收縮。8月製造商收到的新訂單，跌幅為10年來最大，出口銷售也跌至2009年8月以來最低。最新的數據亦顯示，歐亞的製造業活動持續疲軟。聯儲局公布的7月議息會議紀錄，並沒有釋出持續減息的信號。市場憂慮聯儲局在減息方面不夠進取，恐經濟衰退的風險增加。美股早段由升轉跌，美國兩年期與10年期國債孳息率曲線昨晚再次倒掛，兩年期國債孳息率為1.6厘，高於10年期的1.597厘。

美國總統特朗普昨發推文稱，美國經濟狀况非常好，聯儲局可輕易讓美國經濟創紀錄，問題是為何美國要較德國等國家多付利息，呼籲聯儲局盡早減息。不過特朗普澄清，不再考慮任何形式的減稅，與前一天的表態相反。市場等待聯儲局主席鮑威爾周五在懷俄明州Jackson Hole舉行的全球央行年會發表講話，為聯儲局未來政策透露端倪。摩根士丹利警告，貿易逆風加劇了經濟放緩，全球經濟衰退的風險很高，且仍在上升。

經濟學家：產出就業利潤均遜預期

Markit的分析指出，美國製造業繼續感受到全球經濟放緩的影響，8月的調查數據明確顯示，第三季經濟增長將繼續疲軟。最新修正數據顯示，美國經濟並非預期般強勁。截至3月的一年，美國新增職位約200萬，比之前預期少50.1萬，使期內的平均每月新增職位降至16.8萬。牛津經濟研究院（Oxford Economics）首席美國經濟學家Gregory Daco指出，當前的狀况是，產出、就業和企業利潤都比之前預期弱。

會議紀錄顯示：7月減息官員分歧

聯儲局的7月會議紀錄顯示，官員對減息0.25厘意見分歧，突顯聯儲局在9月決定下一步貨幣政策時的不確定因素。多數官員認為減息0.25厘是「周期中的一次調整」。兩名官員希望減息半厘，以強而有力的行動對抗通脹偏低。幾名官員則主張維持利率不變，認為實體經濟仍然表現良好。會議紀錄並沒有釋出持續減息的信號，儘管CME Group的利率期貨數據顯示，交易員預期9月減息的概率達九成以上。

歐元區最大經濟體德國的製造業雖有改善，8月製造業PMI初值由7月所創7年低位43.2回升至43.6，但已連續8個月處於收縮。不過德國服務業相對較強，8月綜合PMI初值意外由6年低位50.9，回升至51.4，較分析師預期高。

日本8月製造業續收縮

相對於德國，法國的復蘇加快，製造業活動恢復擴張。8月製造業PMI初值由7月的49.7回升至51。法國8月綜合PMI初值升至52.7，超越預期。整個歐元區的製造業活動仍處於收縮，但情况有所改善，8月歐元區製造業PMI初值升至47。綜合PMI則升至51.8，勝於預期。

日本製造業活動也繼續收縮，8月製造業PMI初值為49.5，連續第4個月處於收縮。期內製造業產出及新訂單均處於收縮水平，出口訂單錄得更大的跌幅。此外，印尼央行昨將基準利率由5.75厘下調至5.5厘，為連續第二個月減息，以提振經濟。澳洲、新西蘭、韓國、印度、泰國、馬來西亞、菲律賓、巴西、俄羅斯等國家的央行早前已宣布減息。

（綜合報道）

[國際金融]

相關字詞﹕製造業pmi 萎縮 債息倒掛

上 / 下一篇新聞

酒店逼放無薪假 從業員協會：或違例 金舖化妝品陷寒冬 零售協會籲業主減租五成
酒店逼放無薪假 從業員協會：或違例 金舖化妝品陷寒冬 零售協會籲業主減租五成
國泰要求員工公餘「慎言」 港龍空勤工會主席被炒
國泰要求員工公餘「慎言」 港龍空勤工會主席被炒
彭博：藍籌今年少賺兩成 金融海嘯後最差
彭博：藍籌今年少賺兩成 金融海嘯後最差
中美漸行漸遠 人幣見逾11年低
中美漸行漸遠 人幣見逾11年低
恒指險守26000點 本地股續尋底
恒指險守26000點 本地股續尋底
蔣震孻子被踢出震雄集團 姊弟鬥爭浮面 蔣麗苑拒談父意願
蔣震孻子被踢出震雄集團 姊弟鬥爭浮面 蔣麗苑拒談父意願
中壽多賺1.3倍 新業務價值升23%
中壽多賺1.3倍 新業務價值升23%
利豐中期派息削67% 料貿易戰有利公司
利豐中期派息削67% 料貿易戰有利公司
融創碧桂園齊唱淡 對下半年內地樓市審慎
融創碧桂園齊唱淡 對下半年內地樓市審慎
永嘉：近兩月銷售「不太理想」 料提前減價
永嘉：近兩月銷售「不太理想」 料提前減價
新世界深圳引入K11親子商場D•PARK
新世界深圳引入K11親子商場D•PARK
積金提取收益產品料明年推 新方案：退休後逐月定額提取 餘款繼續投資
積金提取收益產品料明年推 新方案：退休後逐月定額提取 餘款繼續投資
港976萬強積金戶口 1萬元或以下佔近四成
港976萬強積金戶口 1萬元或以下佔近四成
雷蛇上半年虧蝕 收窄至3.75億
雷蛇上半年虧蝕 收窄至3.75億
創興純利升5.91% 中期息維持0.17元
創興純利升5.91% 中期息維持0.17元
蘋果庫克「每事問」 特朗普盛讚偉大總裁
蘋果庫克「每事問」 特朗普盛讚偉大總裁
IMF動議取消年齡限制 鋪路新總裁接任
IMF動議取消年齡限制 鋪路新總裁接任
張兆聰：煤氣神話破滅 趁反彈減持
張兆聰：煤氣神話破滅 趁反彈減持
張宗永：深圳是北京的Plan B？
張宗永：深圳是北京的Plan B？
技術取勝：比亞迪電子11元不容有失
技術取勝：比亞迪電子11元不容有失
盧駿匡：恒指倘回補裂口 可分段吸反向ETF
盧駿匡：恒指倘回補裂口 可分段吸反向ETF
劉思明：強勢內房回調可小吼
劉思明：強勢內房回調可小吼
周顯：欠債認帳 基本道義
周顯：欠債認帳 基本道義
譚新強：香港人如何面對2047問題
譚新強：香港人如何面對2047問題
湯文亮：特朗普買菜要攞蔥
湯文亮：特朗普買菜要攞蔥
鄰近基建相繼落成 橫琴樓市受惠 發展休閒旅遊島 料吸更多投資者
鄰近基建相繼落成 橫琴樓市受惠 發展休閒旅遊島 料吸更多投資者
卡式帶熱潮重臨 趁Walkman面世40年眾籌 港商藍牙手提卡式機籌65萬
卡式帶熱潮重臨 趁Walkman面世40年眾籌 港商藍牙手提卡式機籌65萬
流行歌手推卡式帶專輯 銷量爆發增長
流行歌手推卡式帶專輯 銷量爆發增長
全球黑膠碟去年賣4300萬套 彌補部分CD銷量萎縮
全球黑膠碟去年賣4300萬套 彌補部分CD銷量萎縮
NINM Lab為懷舊產品添新意
NINM Lab為懷舊產品添新意
MARINI均呎1.5萬 康城樓價兩月升7% 首批130伙 1房折實519.8萬入場
MARINI均呎1.5萬 康城樓價兩月升7% 首批130伙 1房折實519.8萬入場
梁志堅：港背靠內地料短期復興
梁志堅：港背靠內地料短期復興
豐連開放式戶419萬 3年勁升近九成
豐連開放式戶419萬 3年勁升近九成
拉斐特巨舖年底結業 安老院百萬承租
拉斐特巨舖年底結業 安老院百萬承租
陳鉅源妻588萬購天鑄車位 全港一手新高
陳鉅源妻588萬購天鑄車位 全港一手新高
英皇高陞大樓申強拍 估值近2.4億
英皇高陞大樓申強拍 估值近2.4億