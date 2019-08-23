貿戰影響浮現 美製造業10年首萎縮 聯儲局無釋減息信號 美股早段升轉跌

美國總統特朗普昨發推文稱，美國經濟狀况非常好，聯儲局可輕易讓美國經濟創紀錄，問題是為何美國要較德國等國家多付利息，呼籲聯儲局盡早減息。不過特朗普澄清，不再考慮任何形式的減稅，與前一天的表態相反。市場等待聯儲局主席鮑威爾周五在懷俄明州Jackson Hole舉行的全球央行年會發表講話，為聯儲局未來政策透露端倪。摩根士丹利警告，貿易逆風加劇了經濟放緩，全球經濟衰退的風險很高，且仍在上升。

經濟學家：產出就業利潤均遜預期

Markit的分析指出，美國製造業繼續感受到全球經濟放緩的影響，8月的調查數據明確顯示，第三季經濟增長將繼續疲軟。最新修正數據顯示，美國經濟並非預期般強勁。截至3月的一年，美國新增職位約200萬，比之前預期少50.1萬，使期內的平均每月新增職位降至16.8萬。牛津經濟研究院（Oxford Economics）首席美國經濟學家Gregory Daco指出，當前的狀况是，產出、就業和企業利潤都比之前預期弱。

會議紀錄顯示：7月減息官員分歧

聯儲局的7月會議紀錄顯示，官員對減息0.25厘意見分歧，突顯聯儲局在9月決定下一步貨幣政策時的不確定因素。多數官員認為減息0.25厘是「周期中的一次調整」。兩名官員希望減息半厘，以強而有力的行動對抗通脹偏低。幾名官員則主張維持利率不變，認為實體經濟仍然表現良好。會議紀錄並沒有釋出持續減息的信號，儘管CME Group的利率期貨數據顯示，交易員預期9月減息的概率達九成以上。

歐元區最大經濟體德國的製造業雖有改善，8月製造業PMI初值由7月所創7年低位43.2回升至43.6，但已連續8個月處於收縮。不過德國服務業相對較強，8月綜合PMI初值意外由6年低位50.9，回升至51.4，較分析師預期高。

日本8月製造業續收縮

相對於德國，法國的復蘇加快，製造業活動恢復擴張。8月製造業PMI初值由7月的49.7回升至51。法國8月綜合PMI初值升至52.7，超越預期。整個歐元區的製造業活動仍處於收縮，但情况有所改善，8月歐元區製造業PMI初值升至47。綜合PMI則升至51.8，勝於預期。

日本製造業活動也繼續收縮，8月製造業PMI初值為49.5，連續第4個月處於收縮。期內製造業產出及新訂單均處於收縮水平，出口訂單錄得更大的跌幅。此外，印尼央行昨將基準利率由5.75厘下調至5.5厘，為連續第二個月減息，以提振經濟。澳洲、新西蘭、韓國、印度、泰國、馬來西亞、菲律賓、巴西、俄羅斯等國家的央行早前已宣布減息。

（綜合報道）

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