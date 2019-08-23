雷蛇上半年虧蝕 收窄至3.75億

業務分部方面，收益貢獻達五成的周邊設備收入按年只升1.91%至1.79億美元（約13.96億港元），雷蛇解釋，上半年整個遊戲周邊設備產品市場趨向溫和增長，市場面對折扣壓力。雷蛇又稱，由於產品組合轉向側重較低利潤率的產品，上半年周邊設備分部毛利率為28.2%，按年減少7.2個百分點。另外電腦系統業務按年升92.01%至1.24億美元（約9.67億港元）；服務業務收益按年增長1.11倍至3570萬美元（約2.78億港元）。

伙騰訊雲拓雲端遊戲

集團預期，盈利狀况將會持續改善，下半年遊戲硬件業務繼續錄得良好增長，毛利率亦會有所提升。

雷蛇昨日又宣布，與騰訊（0700）旗下騰訊雲就雲端遊戲展開合作，會於今年底推出適合騰訊雲遊戲解決方案標準的遊戲輸入設備。其次雷蛇會協助騰訊雲開拓海外市場，並會進一步合作豐富電競生態系統。