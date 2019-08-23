積金提取收益產品料明年推 新方案：退休後逐月定額提取 餘款繼續投資

明報記者 廖毅然

積金局指出，自公共年金產品推出後，留意到市場對強積金有類似需求，希望可以在提取期內仍有穩定回報，及穩健的現金流。該局早前設立投資解決方案實驗室，聽取業界意見，現時業界雖然有類似產品，但不一定符合積金局的要求。因此，積金局會一併考慮「提取收益產品」的投資彈性、收費及可實現的現金流等，於明年首季推出建議方案，估計業界很快就可以推出相關產品。當局強調，由於相關產品是為退休人士在提取期而設，因此或會設下投資限制，以控制風險。

葉士奇：港人壽命愈來愈長 需新方案

匯豐香港退休金主管葉士奇表示，隨着港人壽命愈來愈長，香港有需要引入新的投資方案，以支持更長的退休生活。他認為，提取收益產品能提供增長潛能較高的穩定收入，是一種適合退休人士風險取向的投資產品。他透露，匯豐一直與政府商討，容許業界於香港推出這類產品。該行歡迎並支持任何有助市民享受更好退休生活的方案，並會全力配合政府的安排。

駿隆強積金行政總裁蕭美鳳指出，提取收益產品可助港人在退休後繼續維持穩定收入，但現時當局對相關產品沒有清晰指引，若有相關方案，有助業界配合不同成員的需求而設計產品。

另外，俗稱「懶人基金」的預設投資策略（DIS）推出逾兩年，積金局表示，將於第4季開始檢討政策，預計在兩至三個季度後有檢討結果，屆時DIS基金的收費上限或會再下調。

最快下季檢討懶人基金收費

現時DIS旗下基金均設有收費上限0.75％，整體開支比率不可超過0.95％。積金局指出，當局會在檢討時收集行業數據，以了解現時收費水平及費用的明細。如果收費上限有調整，調整方向一定是向下的。

截至今年3月底，有188.8萬個帳戶投資於DIS下的基金，佔全部982萬個強積金帳戶約19.2％。涉及投資在DIS基金的權益約354億元，佔強積金制度的總淨資產值約4％。