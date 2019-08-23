永嘉：近兩月銷售「不太理想」 料提前減價

集團持續經營業務收入按年增21.4%至22.65億元，其中高級時裝零售業務的收入升50.5%至8.26億元，佔總收入36.5%。王志強指出，集團由數年前起縮小香港零售業務規模，店舖面積較細增加防守性，不過受遊行等事件影響，人流減少影響銷售表現。

中期轉賺1222萬 派1仙

截至6月底止，永嘉於香港及內地分別經營30及164間店舖。王志強表示，香港未有計劃縮舖，會視乎租約到期再考慮，每年約有三分一店舖需要續租，由於社會活動現只屬短期事件，未見業主有減租情况，但「零售商個個都慘」，希望事件可早日解決。

社會運動屬「短期」 未見減租

他又稱，雖然中國經濟前景不明朗，不過部分熱門品牌未受影響，內地7至8月的同店銷售表現穩定。他展望下半年，熱門品牌仍有開店計劃，其他品牌會較小心，例如高價品牌就需要提早減價，新品牌亦需時培養。