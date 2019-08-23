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融創碧桂園齊唱淡 對下半年內地樓市審慎

【明報專訊】中央7月底重申「房住不炒」政策，內房融資亦未見放鬆，樓市大吹淡風。昨日兩大內房股碧桂園（2007）及融創中國（1918）公布中期業績，雖然上半年二者均錄得穩健增長，但對下半年預測都露出謹慎態度。融創主席兼執行董事孫宏斌指出，中央再三表明房價堅決不可上漲，料地產銷售也會受到影響，下半年內房市場壓力比較大。碧桂園昨收報9.9元，跌1%。融創收報33.9元，跌4.37%。

孫宏斌：中央壓樓價 影響銷售

於內地三、四線城市有大量土地儲備的碧桂園上半年多賺20.8%，錄得純利156.4億元（人民幣，下同）。總收入按年升53.2%至2020.1億元。但集團期內銷售大跌，應佔合同銷售額僅錄得2819.5億元，按年跌31.6%，合同銷售面積按年下跌28.7%至3129萬平方米。

今年6月中國社科院發布報告，預測未來內地三、四線城市房價或由漲轉跌，碧桂園集團總裁及行政董事莫斌回應稱，雖然未來三、四線城市壓力會更大，但公司有相關開發經驗，將會「以銷定產」。他補充，依然看好中國城鎮化進程，對集團土地佈局有信心。

上半年保持穩健增長

另一方面，融創上半年純利按年大幅增長61.7%至102.9億元，集團營業收入按年升64.9%至768.4億元，期內合同銷售總額按年增長11.8%至2141.6億元。毛利率提升0.5個百分點至25.2%。報告顯示，今年5月內地大多數城市土地反彈至高價後，融創已經基本停止招拍掛獲取土地。

孫宏斌指出，中央政策對內房市場調控從以往的限制需求轉而向融資端發力，料下半年嚴控資金流向地產市場的趨勢不變。他表示，內地控制按揭方面亦對樓市有影響，料對三、四、五線城市影響尤其大。

相關字詞﹕宏觀調控 孫宏斌 融創中國 碧桂園 內房股 內房

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